体調不良で入院の吉田照美、活動再開を発表！27日に冠ラジオ生出演で復帰 | RBB TODAY

19日、体調不良のため今月9日から入院療養していたフリーアナウンサーの吉田照美について、所属事務所のブランニューミュージックが公式サイトで芸能活動の再開を発表した。

同社は「弊社所属 吉田照美に関しまして9月7日より体調不良による入院療養のため活動休止しておりましたが、本日9月19日退院することができました」と退院を報告。「自宅療養後、9月27日放送の 文化放送「てるのりのワルノリ」「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」の生出演をもって活動再開とさせて頂きます」と芸能活動を再開することを伝えた。続けて「関係各位並びにファンの皆様には吉田照美の活動休止期間中ご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げますと共に、今後も吉田照美へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。」と結んだ。

吉田の芸能活動再開報告に、ファンからは「退院おめでとうございます」「復帰まで、ゆっくり過ごしてください。」「よかったです！」「無理しないでね」など、喜びと体調を気遣う声が寄せられている。

※ブランニューミュージック「弊社所属 吉田照美 活動再開のお知らせ」