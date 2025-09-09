 吉田照美、体調不良で入院療養...芸能活動休止を発表 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

吉田照美、体調不良で入院療養...芸能活動休止を発表

エンタメ その他
注目記事

TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送のラジオカーがミニカーに　人気パーソナリティも登場 | RBB TODAY
画像
大手ラジオ局3局を代表するラジオカーがミニカーとなる。トミーテックは、TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送のラジオ局3局とコラボレーションしたミニカー「トミカリミテッドヴィンテージ　昭和のラジオデイズ」シリーズを3月23日に発売す
https://www.rbbtoday.com/article/2013/02/26/103669.html続きを読む »

　9日、フリーアナウンサーの吉田照美が体調不良のため芸能活動を休止することが、所属事務所のブランニューミュージック公式サイトで発表された。

　同社は「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます。」と説明。続けて「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。」と伝えた。

　吉田の芸能活動休止報告に、ファンからは「吉田照美さん、お大事に。」「照美さん、ゆっくり静養して、元気に戻ってきてください！」「復活を楽しみにしています」「照美さん、ゆっくり休んでまたお元気な姿を見せてください！」といった声が寄せられている。


ロバマンのうた
￥1,488
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 (集英社新書)
￥814
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
愛よ!倹しき者たちに、絶え間なく降りそそげ![通常盤]
￥1,732
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top