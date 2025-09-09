吉田照美、体調不良で入院療養...芸能活動休止を発表 | RBB TODAY

9日、フリーアナウンサーの吉田照美が体調不良のため芸能活動を休止することが、所属事務所のブランニューミュージック公式サイトで発表された。

同社は「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます。」と説明。続けて「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。」と伝えた。

吉田の芸能活動休止報告に、ファンからは「吉田照美さん、お大事に。」「照美さん、ゆっくり静養して、元気に戻ってきてください！」「復活を楽しみにしています」「照美さん、ゆっくり休んでまたお元気な姿を見せてください！」といった声が寄せられている。