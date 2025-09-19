&TEAM、初のライブビューイング開催決定！10月25日さいたまスーパーアリーナ公演を映画館で生中継 | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、初のライブビューイングを開催する。

&TEAMは、今年4月に発売された3rd SINGLE『Go in Blind （月狼）』は、オリコン音楽ランキング（「週間CDシングル」および「週間合算シングル」）で2冠を達成。さらに7月度ゴールドディスクで自身初のミリオン認定を獲得し、止まらぬ勢いを見せている。

5月から7月にかけては、アジア9都市を巡る初のアジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」を開催。完売続出の公演で、会場はLUNÉ（&TEAMファン）で埋め尽くされた。9月3日には結成3周年を記念したアニバーサリーイベントを行い、韓国デビューを電撃発表するなど、“Japan to Global”を掲げる歩みを着実に進めている。

©YX LABELS. & HYBE JAPAN All Rights Reserved.

そんな世界へと大きく羽ばたく&TEAMは、10月25日・26日に、自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナで、アジアツアーのアンコール公演「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN」を開催する。

そして今回、10月25日に行われる開幕公演を、日本全国およびアジア3都市の映画館で楽しめる、一夜限りのライブビューイングとして上映することが決定した。

上映は10月25日18時より全国の劇場でスタート。さらに、&TEAM初のライブビューイング開催を記念して「オリジナルステッカーシート」が来場者特典として配布されることも決まった。ビジュアルなど詳細は後日発表予定だ。

LUNÉ待望の公演を、大迫力のスクリーンで体感できる貴重な機会をお見逃しなく。

