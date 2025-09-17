重盛さと美、チューブトップの“ギャル盛さん”ショットに反響！ | RBB TODAY

16日、タレントの重盛さと美が自身のインスタグラムを更新。ギャル風の姿が話題となっている。

この日、重盛は「ギャル盛さん」というコメントとともに複数枚の写真を投稿。写真では、チューブトップ姿に金色に近いカラーコンタクトを着用し、普段より“ギャル感”が増したショットや、サンリオのキャラクター「クロミ」のフィギュアが付いたハンディファンと一緒に写る姿などが収められている。重盛は、着用しているカラコンが自身がイメージモデルを務めるブランド「azatome（あざとめ）」だと明かし、「ここ2年、カラコンはazatomeしか付けてないよん そして撮影で新色付けたよ！もともとのシリーズよりも縁があるからバチっと決まる！5色でたので見てみてね でも前のナチュラルなシリーズも大好き！」と説明した。

重盛の投稿には、ファンから「ギャル盛最高すぎます」「ギャル盛クロ美ちゃん」「惚れちゃう」などのコメントが寄せられている。

※重盛さとみの「ギャル盛さん」投稿（重盛さとみ公式インスタグラムより）