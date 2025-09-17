BTS・JIN、ヘアコスメブランド「ルシードエル」の Re：シリーズ 新アンバサダーに抜擢！新CMをWEB先行公開 | RBB TODAY

ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の Re：（アールイー）シリーズの新キャンペーンアンバサダーに、 BTSのJIN が起用された。

JINが出演する新CM「ルシードエル Re：（アールイー）シリーズ」篇は、9月17日よりWEB上で先行公開され、10月14日から全国地上波にて順次放送を開始される。

「ルシードエル」の「質感再整シリーズ」が、2025年秋に「Re：（アールイー）シリーズ」としてリニューアルされ、今回、このシリーズの新キャンペーンアンバサダーにJINを迎えることとなった。

キャプション

JINはグローバルスターとして圧倒的なパフォーマンスで世界を魅了する一方、親しみやすいユーモアと温かい人柄で“自分らしい魅力”を発揮し続けている。そのポジティブに自分らしさを輝かせる姿勢が、「あなたらしい髪を自由に楽しむ」というルシードエルの理念と重なり、今回の起用につながった。

また10月14日より「ルシードエル JIN オリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」も実施される。賞品には、シャンプーブラシと「ルシードエル JIN ポストカードブック」の限定セット、さらには「ルシードエル JIN ステッカーシート」といった、他では入手不可能な豪華オリジナルグッズが用意される。

キャプション

また、新CM公開と併せて、メイキング映像とCMの見どころを日本語で教えてくれるJINのコメント動画も公開され、ファン必見の内容となっている。

なお、JINのキャンペーン情報は「ルシードエル Re：（アールイー）シリーズ」の公式サイトで確認可能だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

■【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT

■【話題】JIN、メンバー誕生日に300万円越えのプレゼント!?

■【写真】「オタク感満載」JIN、USJに降臨！