ATEEZ、埼玉公演で新曲『Ash』を初披露！ATINY歓喜の圧巻ステージでカムバック熱気が最高潮に | RBB TODAY

ATEEZが、さいたまスーパーアリーナ公演で圧巻のステージを繰り広げ、日本カムバックへの期待を最高潮に高めた。

ATEEZは、9月13日～15日の3日間にわたり開催されたワールドツアー「IN YOUR FANTASY」の埼玉公演を盛況のうちに終えた。

ATEEZは、7月の仁川（インチョン）インスパイアアリーナ公演を皮切りに8月末まで北米12都市で「IN YOUR FANTASY」を開催し、世界中のファンと交流した。9月17日に日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のリリースを控えてスタートした今回の日本ツアーは、デビュー以来最大規模で行われ、ATEEZの一層高まったグローバルな存在感を証明した。

（写真＝KQエンターテインメント）

日本ツアーの幕開けとなったさいたまスーパーアリーナ公演でATEEZは、『Ashes to Light』のタイトル曲『Ash』と収録曲『Crescendo』をサプライズ初披露し、会場を熱狂の渦に包んだ。

（写真＝KQエンターテインメント）

ATEEZは新曲のステージを通じて、妖艶かつ圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了し“トップパフォーマー”としての真価を再び証明した。メンバーは「ライブでいち早くATINY（ファンダム名）に曲を聴いてもらうことができて幸せです」と喜びを語った。

このほかにも、『Turbulence』やジョンホのソロ曲『To be your light』の日本語バージョンなどを加えた特別なセットリストと、より一層パワフルになったパフォーマンスで観客を圧倒した。公演中には流暢な日本語でコミュニケーションを取り、会場を埋め尽くしたファンと絆を深めながら、日本カムバックへの期待を最高潮に高めた。

また、埼玉公演終了後の16日0時には、公式YouTubeチャンネルに『Ash』のMV第2弾ティーザーも公開された。

映像では、成熟したATEEZのビジュアルをクローズアップしたカットが次々と流れ、視線を釘付けにした。さらに『Ash』の世界観を表現した灰色の空間で繰り広げられる魅惑的なパフォーマンスシーンが、ファンの心を完全に奪った。メンバーそれぞれの個性と一層深まった魅力が詰まったこのティーザーは、MV本編とともに、目前に迫ったカムバックの熱気を高めた。

なお、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』は、9月17日午前0時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

