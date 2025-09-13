日本で急逝した妻を天国へ見送ってから初めて迎えた誕生日　メンバーが「明るい姿で」と韓国歌手にエール | RBB TODAY

歌手のク・ジュンヨプが日本で急逝した妻、台湾女優だったバービィー・スー（徐熙媛）さんを天国へ見送ってから初めての誕生日を迎えた。

ク・ジュンヨプと同じグループClonのメンバーであるカン・ウォンレは最近、自身のインスタグラムに「1969年9月11日、ジュンヨプの誕生日を心から祝います。僕たち、また明るい姿で会いましょう」と綴った。

また、カン・ウォンレの妻で歌手のキム・ソン、ク・ジュンヨプと一緒に撮った過去の写真を公開した。

（写真＝カン・ウォンレInstagram）

ク・ジュンヨプとバービィー・スーさんは1990年代に出会い、約2年間恋人として交際したが破局した。その後、バービィー・スーさんは2011年に中国の実業家と結婚し、1男1女をもうけたが、2021年に離婚した。

これを機にク・ジュンヨプがバービィー・スーさんに連絡を取り、再び恋人関係となり、2022年には夫婦となって、映画のような愛の物語として大きな注目を集めた。

しかし今年2月2日、バービィー・スーさんは日本へ家族旅行に出かけた際、肺炎を伴うインフルエンザにより突然この世を去り、人々に衝撃と悲しみを与えた。享年48歳。

（写真＝SNS）バービィー・スーさんの墓前で過ごしているク・ジュンヨプ（右）

ク・ジュンヨプは妻の死後、すべての活動を中断し、メディアにも一切姿を見せていない。最近では体重が約12kg減少したとも伝えられており、毎晩涙を流し、故人への深い哀悼の意を捧げているという。

ク・ジュンヨプは毎日、台湾・金宝山のバービィー・スーさんのお墓を訪れているとも報じられた。

■【写真】スーさん生前最後の姿…夫ク・ジュンヨプと幸せそうな笑顔

■【写真】妻が日本で急死…ク・ジュンヨプ、激やせ

■「本当に想像を絶する」日本で急死した女優妻の墓地で毎日を過ごしている…目撃談