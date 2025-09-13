生前はレースクイーンやラウンドガールとして人気も…突然この世を去った韓国女性モデル、1周忌 | RBB TODAY

ミス・コリア出身で韓国の総合格闘技団体『ROAD FC』のラウンドガールとしても活動したモデル、シン・ヘリさんが亡くなって1年が経った。

シン・ヘリさんは2024年9月13日にこの世を去った。32歳だった。

シン・ヘリさんの悲報は、翌14日にモデル仲間のチョ・イニョンがSNSで知らせたことで明らかになった。死因は心臓麻痺とされている。

1992年3月18日生まれのシン・ヘリさんは、2012年にミス・コリア蔚山（ウルサン）予選で特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界へ進出。2014年にモデルとしてデビューした後、釜山（プサン）国際モーターショーやG-Starなど大型イベントのメインモデルとして活躍した。

格闘技界とも縁が深く、2018年からは『ROAD FC』のラウンドガールとしても活動。169cmという長身の持ち主で、圧巻のプロポーションと目鼻立ちの整ったビジュアルで多くの人気を集めた。

（写真提供＝OSEN）生前のシン・ヘリさん

ただ、亡くなる前には個人的な事情でラウンドガールを引退することを明らかに。2024年8月31日、江原道原州（カンウォンド・ウォンジュ）で開催された大会がラウンドガールとしての最後の活動となった。当時、『ROAD FC』側はシン・ヘリさんのために引退式を開き、花束の贈呈などを行っていた。

その後、9月11日には自身のインスタグラムで「最近、痩せたからか顔の輪郭が…髪の毛をもっと切るべきか、伸ばすべきか悩む」と何気ない投稿もしていたシン・ヘリさん。その矢先に伝えられた突然の別れに、ファンからは今も哀悼が寄せられている。

