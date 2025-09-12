スイーツ芸人・ぼる塾田辺、渋谷でポップアップストア開催！東京では買えない“福岡絶品スイーツ詰め合わせ”も | RBB TODAY

10月14日から20日まで西武渋谷店A館1階プロモーションスペースにて、「芸能界のスイーツ女王」として知られるぼる塾・田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会（読み：ティーパーティー）』（入場無料）が開催される。

同イベントでは、田辺がセレクトした「東京では買えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」や会場限定のオリジナルグッズを多数販売する。

田辺は「いつかこういう展示会をやってみたいな、という想いがぼんやりあったのですが、それをこのように表現できる場ができて私はとても幸せです。場所だけではなく、たくさんの方が協力してくれました。そして、このお茶会に来てくださる皆様がいないと成り立ちません。本当にありがとうございます」とコメント。続けて「グッズは全てにこだわりました。お世話になっている麒麟・川島さんとも、MOOK本の企画で対談することができました。普段川島さんとはお菓子の話をしているので、それを届けられて嬉しいです！」と川島明との対談実現への喜びを語った。

会場で販売するお菓子について田辺は「ゆかりのある大好きな福岡のお菓子です。お取り寄せは中々ハードルが高いので、みんなに東京で福岡の美味しいお店を知ってもらえるのが嬉しいです」と説明。また、グッズ用の写真撮影では「マリーアントワネットみたいになりたい！という夢が叶いました！アクスタを持って沢山スイーツ巡りして、Xに載せて、この田辺のお茶会でみんな盛り上がってね！！！」と観客への呼びかけも行った。

開催期間中の10月19日には、西武渋谷店A館4階「365cafe」で田辺と一緒にお茶とスイーツを楽しむ特別イベントも予定されている。