さすがワールドクラス…BTS・JIN、RMに桁違いな誕生日プレゼント！その額なんと300万円越え？ | RBB TODAY

BTSの最年長メンバー・JINが、リーダーRMの誕生日を祝して1000万ウォン（約100万円）を超える高級プレゼントを贈った。

RMは9月12日、自身のインスタグラムのストーリーを更新。JINのアカウントをタグ付けし、「ヒョン（JIN）がプレゼントくれたㅠㅠ」という短いメッセージとともに写真を投稿した。

公開された写真には、RMがフランスのハイジュエリーブランドのブレスレットとリングを着用している様子が写っていた。このブランドは、JINがグローバルアンバサダーを務めているブランドだ。

特に、写真に登場したブレスレットとリングはブランド公式サイトの価格だけで1000万ウォンを超える高額商品であることが判明。複数のリングやブレスレットを合わせると、総額3000万ウォン（約300万円）台に達するジュエリーを贈ったことになる。

BTSの最年長メンバーであるJINが、グループのリーダーRMの誕生日にこのような豪華なプレゼントを贈ったことに、多くのファンから驚きの反応が寄せられている。

一方、RMは誕生日を迎え、ソウル峨山（アサン）病院と高麗大学医療院にそれぞれ1億ウォン（約1,000万円）を寄付し、“善い影響力”を発揮して注目を集めた。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

