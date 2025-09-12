香港のアイドルがモフモフなへそ出しバニーガールに！ | RBB TODAY

7月25日から29日までの5日間、香港コンベンション&エキシビションセンターで、アニメ、漫画、ゲームを中心とした香港最大級のイベント香港「ACGHK（香港動漫電玩節） 2025」が開催されました。期間中、アニメ、漫画、ゲーム、玩具に関する142社以上が約650ブースを出展し、コスプレコンテストやアイドルライブなどのイベントステージ、さらにはコスプレイヤーなどが参加した同人誌即売会実施。
5日間にわたって美女コスプレイヤーを追いかけました。
百花繚乱の香港美女コスプレイヤーでした。
香港ではアイドルの活動も盛んで、コスプレサークルエリアに出展しているアイドルグループも多いです。アイドルグループ「NOVA」に所属する「Fufu」さんも5日間通しで出展し、猫耳やモフモフウサギコスチュームなどアイドルらしい可愛さを振りまいていました。また、4日目には会場内ステージでアイドルライブコンテストも開催され、グループメンバーと出演しています。
モデル：Fufu（Instagram：fu.nga.ying）
撮影：乃木章（X：@Osefly）
