香港のアイドルがモフモフなへそ出しバニーガールに！ | RBB TODAY

7月25日から29日までの5日間、香港コンベンション&エキシビションセンターで、アニメ、漫画、ゲームを中心とした香港最大級のイベント香港「ACGHK（香港動漫電玩節） 2025」が開催されました。期間中、アニメ、漫画、ゲーム、玩具に関する142社以上が約650ブースを出展し、コスプレコンテストやアイドルライブなどのイベントステージ、さらにはコスプレイヤーなどが参加した同人誌即売会実施。

香港ではアイドルの活動も盛んで、コスプレサークルエリアに出展しているアイドルグループも多いです。アイドルグループ「NOVA」に所属する「Fufu」さんも5日間通しで出展し、猫耳やモフモフウサギコスチュームなどアイドルらしい可愛さを振りまいていました。また、4日目には会場内ステージでアイドルライブコンテストも開催され、グループメンバーと出演しています。

Fufu（Instagram：fu.nga.ying）

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

モデル：Fufu（Instagram：fu.nga.ying）

撮影：乃木章（X：@Osefly）