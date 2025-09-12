ディズニープラスが期間限定割引キャンペーン！年額プランが初年度大幅割引き | RBB TODAY

ディズニープラスでは、2025年9月11日から28日まで期間限定キャンペーンを実施する。新規加入者を対象に、通常11,400円の「スタンダード年額プラン」を31%OFFの7,900円、通常15,200円の「プレミアム年額プラン」を35%OFFの9,900円で提供される。同キャンペーンでは、月額プランの7か月間の利用料金未満の金額で、1年間お得にディズニープラスを利用できる。

この秋は全世界興行収入10億ドルを達成した世界的大ヒット実写映画『リロ&スティッチ』が、9月17日(水)より配信開始。定額制動画配信サービスではディズニープラスでしか楽しめない奇跡の出会いと”オハナ<家族>”の絆を描いた感動のハートフル・ファンタジーを自宅で楽しめる。また、9月19日からは『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』も配信開始される。

映画『スワイプ：マッチングの法則』は19日に配信開始。リリー・ジェームズ主演でマッチングアプリ『Bumble』の創業者の実話を基にした作品だ。 アニメ作品では『フューチュラマ』シーズン13が16日から、『キングダム』第5シリーズが24日から配信される。その他にも韓国ドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』、ドキュメンタリー『空から墜ちた子供たち：40日間の密林サバイバル』など多彩なコンテンツが登場する。

注目作品

■『北極星』9月10日 日本初／独占配信

『北極星』ディズニープラス スターにて9月10日(水)より独占配信© 2025 Disney and its related entities

「青い海の伝説」のチョン・ジヒョン×「ベイビー・ブローカー」のカン・ドンウォン×「涙の女王」監督ら奇跡のタッグが映画級のスケールで放つ、スペクタクル・ロマンス！韓国の女性大統領候補と、“秘密”を抱えた脱北者の男。孤独な二人が立場を超えて惹かれ合う”許されぬ愛”。その運命は、南北朝鮮の平和をも揺るがす脅威に翻弄されていく…緊迫のラスト、二人が 下す決断に涙が溢れ出す。韓国ドラマ史に新たな伝説を刻む愛の物語が、いま始まる――

■『アメリカン・クライム・ストーリー』シーズン 3 9月10日 見放題初／独占

『アメリカン・クライム・ストーリー』 シーズン3 ディズニープラスのスターで9月10日（水）より見放題独占配信© 2025 Twentieth Century Fox Film Corporation and FX Productions, LLC. All rights reserved.

『glee/グリー』のライアン・マーフィーが製作総指揮を務める、アメリカで実際に起きた歴 史的事件を克明に描いた一級クライム・サスペンスドラマのシーズン 3。1998年、100年以上起こらなかったアメリカ大統領が弾劾されるという国家的危機が発生した。その原因となったビル・クリントン大統領とホワイトハウスのインターン、モニカ・ルインスキーの不 倫騒動を、複数の女性たちの視点から描く。当事者のモニカ本人を製作に迎え、国家中枢やマスコミが一般市民にふるう権力の強大さを見事に浮き彫りした衝撃作。

■『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』9月10日 配信開始

『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』ディズニープラスのスターで9月10日(水)より配信©「愛人転生」製作委員会・MBS

「あなたが愛するこのカラダで人生めちゃくちゃにしてあげる」愛人に“転生”したサレ妻×史上最狂のゲス夫新しい命を懸けた復讐劇が始まる。母親を小さい頃に亡くし、父と二人で平凡だけど幸せに育った千里。 大学の同級生だった大企業の御曹司・真山悠太と大学卒業後すぐに結婚し、幸せな結婚生活を送 るはずだった…。結婚して 8 年―夫と義両親に“家政婦”のように扱われ、罵詈雑言を浴びせられる 日々。それでも、夫のたまに見せる優しさに、わずかな望みを持ちながら、健気に耐えてきた。そして、迎えた30 歳の誕生日。仕事に出かけたはずの夫・悠太が若い女性・三井瑠奈と仲睦まじく歩いているのを目撃してしまう。千里は、信じていた夫の裏切りを知り、それまでの不条理な態度を許せない… と怒りが爆発。瑠奈と揉み合いになり、勢いで二人は車に轢かれてしまい―。病室で目を覚ますと「瑠 奈が、生きてて良かった…」と愛人の名前を呼ぶ夫。なんと、悠太の愛人・瑠奈に“転生”してしまっていたのだ…。“あなたが愛するこのカラダで人生めちゃくちゃにしてあげる”千里は新しい命を全て懸け、悠太 への復讐を誓う――。

■『ビジネス婚―好きになったら離婚します―』9月10日 配信開始

『ビジネス婚―好きになったら離婚します―』ディズニープラスのスターで9月10日(水)より配信©「ビジネス婚」製作委員会・MBS

恋愛感情が湧いたら即離婚?!!ハイスペ社長に翻弄される“ワケあり”結婚生活！ 連載開始からわずか8か月で1,800 万PVを突破するなど、大人気連載中の電子コミック『ビジネス婚―好きになったら離婚します―』（原作：JAMTOON STUDIO 作画：キラト瑠香）が実写ドラマ化！「俺と結婚しませんか？ビジネスパートナーとして…ただし、恋愛感情が芽生えたら、離婚が条件です。」恋愛に自信が持てない失恋直後のバリキャリ女子×ワケあって恋愛感情抜きの結婚がしたいハイスペック社長。お互いの利害が一致したワケあり結婚における条件はただひとつ。「お互い恋愛感情 を持たないこと」…！キスは、体の関係は、契約に含まれる?!高級マンションの広告塔として完璧なカップルを演じる2人のビジネス結婚生活は、日々ドキドキの連続で…。絶対に好きになってはいけない2人の、幸せでキケンなマリッジラブストーリーが始まる。

■『コーヒー&バニラ』9月10日 配信開始

『コーヒー&バニラ』ディズニープラスのスターで9月10日(水)より配信© 「コーヒー&バニラ」製作委員会・MBS © 朱神宝/小学館

シリーズ累計 450 万部突破の大人気コミック福原遥主演で実写ドラマ化！桜田通演じるパーフェクト イケメン社長との激甘溺愛ラブストーリーを描く！超肉食系ライバル社長に黒羽麻璃央、犬系男子の同級生に小越勇輝、美青年秘書に濱正悟が決定！全ジャンルのイケメン大集結で２人の恋をかき乱す！物語は、田舎から上京し大学デビューを果たしたばかりの恋愛初心者の主人公・白城リサが、 パーフェクトイケメンの若手実業家とひょんなことから付き合うことになるところから始まる。初めてできた彼 氏に舞い上がるリサだが、彼が隠している過去、そしてライバル社長や同級生、秘書など恋のライバルの存在が、2人の極甘生活に苦味を与えていく――。

■『スライ・アンド・ザ・ファミリー・ストーン：Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)』 9月12日 日本初／独占配信

アカデミー賞受賞監督、アミール・“クエストラヴ”・トンプソンによる『サマー・オブ・ソウル（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）』に続く長編ドキュメンタリー作品。今年６月に逝去した、カリスマ性あふれるスライ・ストーン率いる革新的なバンド、スライ＆ザ・ファミリー・ストーンの栄光と苦悩を描く。ポップミュージック界で最も影響力のあるアーティストグループの一つとして台頭していく姿、彼らの黄金期から衰退期を捉えるだけでなく、アメリカの黒人アーティストが成功に伴う重圧とどう向き合ってきたかを浮き彫りにする。クエストラヴは自身の経験と人間関係を通して、天才が背負う代償について語り、我々にポップカルチャーとの向き合い方を再考させる。

■『空から墜ちた子供たち：40 日間の密林サバイバル』9月13日 日本初／独占

南米・コロンビアの奥深い熱帯雨林で起きた悲惨な飛行機事故により、わずか11か月から13歳の4人の幼い兄妹が取り残され、想像を絶する40日間を生き延びた奇跡の物語。子どもたち自身がその体験を語り、命をつなぐための壮絶な闘いの全貌が明かされる。彼らの救出をめぐっては、先住民の捜索隊と軍が協力し、時間との戦いの中で劇的な救出作戦が展開された。ジャングル をさまよう子供たちの心情と、その裏にあった家庭環境、捜索隊が戦った国家と先住民たちとの確執などが浮き彫りとなる。生存、勇 気、そして希望を描いた、心を揺さぶる実話。

■『Grace for the World』9月14日 日本初／独占

現地時間の2025年9月13日、バチカンのサン・ピエトロ広場で史上初となるコンサート「Grace for the World」が開催される。ファレル・ウ ィリアムスとアンドレア・ボチェッリの共同演出によるこのイベントは、アンドレア・ボチェッリ、ジョン・レジェンド、テディ・スウィムズら世界的アーティストが出演し、音楽と語りを通じて人類の団結を呼びかける。「平和・尊厳・食・健康・正義・知識・愛」の7つの普遍的価値をテーマに。250人のグロ ーバル合唱団とドローン演出が加わり、バチカンを希望と調和の象徴へと変える。この90分のパフォーマンスは、文化と精神性が融合した、世界が一つになる歴史的瞬間となる。

■『フューチュラマ』 シーズン 13 9月16日 日本初／独占

『フューチュラマ』 シーズン13ディズニープラスのスターで9月16日(火)より独占配信© 2025 Disney and its related entities

人気シリーズ「フューチュラマ」のシーズン13が登場！ピザ配達の青年フィリップ・フライは、1999年12月31日に冷凍睡眠に入り、1000年後の世界で目を覚ます。25歳だった彼は人生をやり直すチャンスを得て、個性豊かな仲間たちと出会い、新たな生活を始める。仲間には、タフだが愛らしい一つ目の宇宙人リーラや、人間味あふれる欠点だらけのロボット、ベンダーがいる。

■『偶然見つけたハル』9月17日 配信開始

『偶然見つけたハル』ディズニープラスのスターで9月17日(水)より配信©2019MBC

ヒロインだと思っていた自分は漫画の脇役だった⁉自由と初恋を懸けたエキストラたちの胸キュンな反抗が始まる！幼い頃から心臓を患ってはいるものの、明るく天真爛漫に生きてきた、会長令嬢ウン・ダノ。スリ高校のアメイジング３、容姿端麗なセレブグループA3 の注目を一身に浴び、「まるでヒロインのような私の人生」と思っていた彼女に突然異変が起こる。記憶を失ったり、未来が見えたり…。その理由を学食のミステリアスな料理人から聞いて驚愕！この世界は漫画の中の世界で、自我を持つもののみが知る世界「シャドウ」と、作者の設定の「ステージ」からなるというのだ。そのうえダノは、自分が漫画の世界の取るに足らない小さな役でしかないことを知り、このまま持病の心臓病で死ぬのは耐えられないと一 念発起。なんとかしてストーリーを変え、自分の思いのままに生きようと奮闘する。そんな折、作者の設定とは異なる出来事が起こる。ダノは、そのきっかけとなった顔も名前も知らない男子生徒を必死で探し回るが、やっと見つけた彼は、名前すら持たないエキストラだった。そんな彼にハルという名前をプレゼントするダノ。そこからふたりは、漫画よりもときめくページを描き始める！

■『先輩、その口紅塗らないで』9月17日 配信開始

『先輩、その口紅塗らないで』ディズニープラスのスターで9月17日(水)より配信© JTBC Studios Co., Ltd. all rights reserved.

ロウン×ウォン・ジナ主演！コスメ会社を舞台に、従順な後輩年下男子とバリキャリの先輩女子が繰り 広げる、胸キュンシーン満載のドキドキラブロマンス！コスメブランド“クラール”のマーケティングチームに入社したヒョンスン（ロウン）は先輩のソンア（ウォン・ジナ）に片思い中。ヒョンスンは、ソンアに口紅をプレゼントするが、なかなか使ってもらえない。そんなある日、ヒョンスンはソンアがチーム長のジェシン（イ・ヒ ョヌク）と密かに付き合っていることを知ってしまう。落ち込むヒョンスンだったが、偶然ジェシンが3か月後に会長の孫ヒョジュ（イ・ジュビン）と結婚する予定であることを知る。悩んだヒョンスンは、ジェシンと密会するたびに自分がプレゼントした口紅ではなく、別の口紅を塗るソンアに“先輩、その口紅塗らないで” と気持ちを打ち明けようと決意する…。

■『ハイ・ポテンシャル』 シーズン 2 9月17日 日本初／独占

『ハイ・ポテンシャル』 シーズン2 ディズニープラスのスターで9月17日(水)より独占配信© 2025 Disney and its related entities

ドリュー・ゴダード（「グッド・プレイス」「オデッセイ」）の脚本、ケイトリン・オルソン主演の本作は、人並外れた頭脳を持つシングルマザーが、型破りな才覚で犯罪を捜査する姿を描く。彼女は融通の利かないベテラン刑事（ダニエル・サンジャタ）と、異例で強力なチームを組むことになる。原作はフランスの人気シリーズ。

■『リーズナブル・ダウト 推定無罪』 シーズン 3 9月18日 日本初／独占

『リーズナブル・ダウト 推定無罪』 シーズン3 ディズニープラスのスターで9月18日(木)より独占配信 © 2025 Disney and its related entities

『リーズナブル・ダウト 推定無罪』の新シリーズ！ジャックス・スチュワートの倫理観や法解釈には問題があると判断するだろう…自分がトラブルに巻き込まれるまでは。ロサンゼルスで最も優秀で大胆不敵な被告側弁護士である彼女が司法制度に立ち向かう。

■『LEGO スター・ウォーズ／リビルド・ザ・ギャラクシー：いにしえのカケラ』9月19日 日本初／独占

『LEGO スター・ウォーズ／リビルド・ザ・ギャラクシー：いにしえのカケラ』ディズニープラスで9月19日(金)より独占配信🄫2025 & TMLucasfilm Ltd. 🄫2025 The LEGO Group

『LEGO スター・ウォーズ／リビルド・ザ・ギャラクシー』の続編は、シグ、ジェダイ・ボブ、サーヴ ォ、デーヴ、その他みんなが戻ってきて、フォースホールドという領域(作り直された過去の銀河 から引き剥がされたレゴブロックのかけらがある次元)から解き放たれた強力で謎めいた新たな敵ソリタスの高まる脅威に直面する。滑稽なほど混沌とした銀河の新たな地、危険な地を旅しながら、我らがヒーローたちだけでなく一部の悪党も不安定な同盟を結び、力を合わせることを学ぶ必要に迫られる。さもないと、彼らはソリタスによって完全に消し去られてしまう。

■『スワイプ：マッチングの法則』9月19日 日本初／独占

『スワイプ：マッチングの法則』ディズニープラス スターで9月19日(金)より独占配信© 2025 20th Century Studios

『パム＆トミー』のリリー・ジェームズ主演、アメリカのマッチングアプリ“Bumble（バンブル）”の 創業者であるホイットニー・ウルフ・ハードの実話を基にした映画。ホイットニーは大学卒業 後、並外れた勇気と創造力で男性が多く活躍するテクノロジー業界に参入し、マッチングアプ リ“Tinder（ティンダー）の創業に関わるも、ある問題を機にTinderを去ることに―。そして新たに創業したマッチングアプリ“Bumble”で、これまでの苦悩と経験を活かし、自分の道を切り開き成功を手にしたかを描く。

■『バーティのハイテク・クローズアップ！ドルフィン編』9月19日 日本初／独占

『バーティのハイテク・クローズアップ！ドルフィン編』ディズニープラスで9月19日(金)より独占配信© 2025 NGC Network US, LLC. All Rights Reserved.

ナショナル ジオグラフィック エクスプローラーで、イギリスのワイルドライフフィルムメーカーでもあ るバーティ・グレゴリーは、世界中を旅して、驚異的な野生動物たちの姿をこれまでにない視点で捉えてきた。最新鋭の撮影機材を駆使し、撮影チームとともに、極限の環境で生き抜く動物たちに果敢に迫る。今回彼が向かうのは、中央アメリカ沖の太平洋。数千頭ものハシナガイルカの大群を追い求め、広大な海を探索する。地球上で最も広大な自然の中での挑戦は決して容易ではないが、そこには驚くべき出会いが待っていた。

■『リリス・フェア：Building a Mystery』9月21日 日本初／独占

本作は、1990 年代にサラ・マクラクランらが立ち上げた女性限定音楽フェス「Lilith Fair」の誕生とその文化的影響を描いた長編 ドキュメンタリー。音楽業界における性差別への抵抗として始まり、女性アーティストたちが連帯し、業界の常識を覆した歴史を振り返る。

■『マーベル・ゾンビーズ』9月24日 日本初／独占

アベンジャーズがゾンビの疫病に侵されてしまった後、絶望的な状況の中で生き残った者たちは、超能力を持つアンデッドを終わらせ る鍵を発見する。彼らは荒廃した世界を駆け抜け、命を懸けて世界を救おうとする。

■『濁流』9月26日 日本初／独占

ディズニープラス初のオリジナル韓国時代劇シリーズ。 青く澄んだ美しい景観が一変し濁流に変わり果てた無法地帯、京江（キョンガン）を舞台に、かつて国軍将校になることを夢見る二人の幼なじみがその夢を実現する前に離ればなれになってしまい、異なるそれぞれの道を歩んだ二人が数年後、ある争いの最中に再会。過去を隠してならず者として生きるチャン・シ ユル（ロウン）と、朝鮮一の商人を夢見るチェ・ウン（シン・イェウン）、清廉な官吏を志すチ ョン・チョン（パク・ソハム）。揺るぎない信念で己の世界を築き上げようとする３人の運命が 交錯し、激動の物語が動き出す。 シユル役を演じるのは、190cm の長身と端正な顔立ちで世界中のファンを魅了するロウン。監督を「王になった男」のチュ・チャンミン、脚本を「今、私 たちの学校は…」のチョン・ソンイルが担当。

『濁流』ディズニープラスのスターで9月26日(金)より独占配信© 2025 Disney and its related entities

■『ザ・ベースメント』9月26日 日本初／独占

コーリー・ホーキンズ（『24 -TWENTY FOUR- レガシー』）×ウィレム・デフォー（『憐れみの 3 章』）主演、アメリカの探偵小説 界の巨匠とも呼ばれるウォルター・モズリイの小説を原作としたサイコスリラー。運に見放され、職も失い、先祖代々受け継いだ家も 差し押さえ寸前に陥ったチャールズ。ある日謎めいた実業家の男が現れ、チャールズに奇妙な儲け話を持ち掛ける。夏の間、彼に家の地下室を貸し出せば、借金を返済できるだけの大金を貰えるというのだ。提案を受け入れたチャールズだったが、彼が想像していたよりもずっと恐ろしいものを招き入れることとなる。

■『チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦』9月30日 日本初／独占

許されない過ちによって有望だった大学フットボールのキャリアを失ってから8年後、スター候補のクォーターバック、ラス・ホリデイは夢 を取り戻すため、“チャド・パワーズ”に変装し、低迷するサウスジョージア・キャットフィッシュに入団する。

日本ドラマアニメ作品

■『劇場版 ワンピース』9月12日 配信開始

『ONE PIECE FILM RED』ディズニープラスのスターで9月12日（金）より配信©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

原作は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。 1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している（2024年現在）。1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1,000 話を突破。2024年には放送 25周年を迎えた。 劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数 1,474 万人、興行収入 203.3 億円を記録(2023 年実施のアンコール上映含む)。劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。 世は大海賊時代ー前人未踏の世界一周を果たした海の覇者〝海賊王〟ゴール・D・ロジャー。富、名声、力、かつてこの世の全てを手に入れたという彼が、死に際に放った一言が、世界をゆるがせた。

『おれの財宝か？ 欲しけりゃくれてやるぜ…探してみろ この世の全てをそこに置いてきた』その言葉は大きなうねりを生み、多くの猛者たちを海へと駆り立てた。〝海賊王〟が遺した〝ひとつなぎの大秘宝 (ワンピース)〟をめぐり、ある者は野望を抱き、ある者はロマンを求めて、海賊たちは信念の旗の下に戦い、名を上げていく。波乱と冒険に満ちたそんな時代に、1人の少年モンキー・D・ルフィが〝海賊王〟 をめざして、大海原へ乗り出した！数々の冒険の中で仲間を増やし、成長していくルフィ。 ルフィを船長とする海賊〝麦わらの一味〟は、〝ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)〟をめざし、航海を続ける！！

■『ちいかわ』9月17日 配信開始

【なんか小さくてかわいいやつ】通称「ちいかわ」たちが送る楽しくて、ちょっぴり切ない物語。時には辛いことで泣いちゃうけれど「ちいかわ」の周りにはやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん！イラストレ ーター・ナガノによる大人気マンガ「ちいかわ」のアニメが始まります！

『ちいかわ』ディズニープラス スターで9月17日(水)より配信 ©ナガノ / ちいかわ製作委員会

■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』9月19日 配信開始

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』ディズニープラスのスターで9月19日（金）より配信©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

2019年4月より放送開始したアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間にもどすため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、そして時折描かれるコミカルなシーンも人気を博し、 国内のみならず、全世界で大きな話題となった。そして2020年、テレビアニメ“竈門炭 治郎 立志編”に続く物語“無限列車編”が、劇場アニメーションとして描かれた。炭治郎たちが次に向かうは、闇を征く《無限列車》。 多くの人が行方不明になっているこの列車を舞台に、新たな任務が始まる――。蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、《無限列車》に到着する。そこでは、短期間のうちに四十人以上もの人が行方不明になっているという。禰󠄀豆子を連れた炭治郎と善逸、伊之助の一行は、鬼殺隊最強の剣士である《柱》のひとり、炎柱の煉󠄁獄杏寿郎と合流し、 闇を往く《無限列車》の中で、鬼と立ち向かうのだった。

■『劇場版シティーハンター ＜新宿プライベート・アイズ＞』9月19日 配信開始

『劇場版シティーハンター ＜新宿プライベート・アイズ＞』ディズニープラスのスターで9月19日（金）より配信©北条司/コアミックス・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

20年ぶりに“シティーハンター”が帰ってくる──。裏社会に名を轟かす始末屋（スイーパ ー）にして、桁外れの女好き。仕事を受ける条件は美女の依頼か、依頼人の思いが心を震わせた時のみ…。人呼んでシティーハンター、冴羽獠が帰ってきた！1985年、北条司が『週刊少年ジャンプ』連載を開始した『シティーハンター』。1987年にはTVアニメが放送スタートし、1999年放送のTV スペシャルまで至る大ヒットシリーズとなった。そして、2019年――アニメ放送 30周年記念プロジェクトとして新作長編アニメーションがその幕を開ける！ 声優陣は冴羽獠役の神谷明、槇村香役の伊倉一恵をはじめ、オリジナルキャストが“奇跡”の再結集。

裏社会ナンバーワンの腕をもつシティーハンター冴羽獠は、普段は新宿に事務所を構え、相棒の槇村香と様々な依頼を受けている。そこに、何者かに襲われたモデル・進藤亜衣がボディーガードを依頼にやってきた。美女の依頼を快諾した獠だが、撮影スタジオで更衣室を覗いたり、もっこり全開のやりたい放題…。亜衣がキャンペーンモデルを務めるIT企業の社長・御国真司は、なんと香の幼馴染。撮影現場で久々に香と再会した御国は彼女をデートに誘う。しかし、獠は香に無関心で亜衣にスケベ心丸出し…。一方、海坊主と美樹は傭兵が新宿に集結する、という情報を入手した。そして、傭兵達は何故か亜衣を狙うのだった…敵の正体を探る冴子が直面する巨大な陰謀！来日する大物武器商人・ヴィンス・イングラードと最新兵器――御国の登場により、すれ違う獠と香。シティーハンターは亜衣と新宿を護りぬくことができるのか⁉︎

■『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』9月19日 配信開始

『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』ディズニープラスのスターで9月19日（金）より配信©北条司/コアミックス・「2023 劇場版シティーハンター」製作委員会

逃れられない因縁が冴羽獠(シティーハンター）に突きつけられた時、最終章の幕が上がる！新たな依頼人は動画制作者・アンジー。その依頼は…何と逃げた猫探し！獠はアンジーの美貌に、香は高額の報酬に胸を躍らせる。警視庁の野上冴子は海坊主と美樹の協力を得てバイオ企業ゾルティック社の発明について捜査する。それは謎の組織の依頼で作られた戦場の兵士を超人化する闇のテクノロジーで、かつて獠を蝕み、パートナー槇村秀幸を死に追いやった「エンジェルダスト」の最新型だった。猫探しに奔走する中、アンジーの命が狙われる。依頼の真意を語ろうとしないアンジーは動画に映る獠を見つめ、ひとり呟く。「これがあなたの『最高傑作』なのですか？」「エンジェルダスト」を求めて現れる暗殺者たち。壮絶な戦いに巻き込まれていく獠たちを遠く見つめる男。それは獠の育ての親・海原神――。海原がその銃口を定める時、宿命の対決が始まる！

■『「キングダム」第 5 シリーズ』9月24日 配信開始

『「キングダム」第5シリーズ』ディズニープラスのスターで9月24日（水）より配信©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

今は亡き親友・漂（ひょう）と夢見た「天下の大将軍」を志す元・下僕の信（しん）は、少年の頃、秦王の座を巡るクーデターに巻き込まれ、第 31代秦王・嬴政（えいせい）と運命的に出会った。秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置く信は、嬴政とともに、誰も成し遂げたことのない「中華統一」を目指し、 同世代の将である蒙恬（もうてん）や王賁（おうほん）らと切磋琢磨しながら着実に出世 を重ねてゆく。一方、若くして秦王の座に就いた嬴政もまた、じっくりと宮廷内で力を蓄え、ついには相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を奪還。これによりいよいよ宿願・中華統 一へと本格的に乗り出すこととなる。中華統一に向けた新たな拠点とするため、趙国（ちょうこく）にある「黒羊丘（こくようきゅう）」の攻略を狙う秦軍。信率いる飛信隊も攻略戦に加わるが、この戦いで秦軍の総大将を務めるのは「残虐非道のカリスマ」と呼ばれ、勝つためならば非道な手段も厭わない桓騎（かんき）だった。対する趙軍総大将は、稀代の天才軍師・李牧（りぼく）から信頼され、「沈黙の狩人（ちんもくのかりゅうど）」との異名を持つ 慶舎（けいしゃ）。互いに底知れぬ恐ろしさを秘めた総大将の下、要所・黒羊丘を巡る攻防戦が始まる！

■『地獄楽』9月24日 配信開始

『地獄楽』ディズニープラスのスターで9月24日（水）より配信©賀来ゆうじ／集英社©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

時は江戸時代末期。抜け忍として囚われ死罪人となった元・石隠れ最強の忍“画眉丸”は、極楽浄土と噂される島から「不老不死の仙薬」を持ち帰れば無罪放免となれることを告げられる。画眉丸は最愛の妻と再会するため、打ち首執行人“山田浅ェ門佐切”とともに仙薬があるという島へ向かうことに。 島に上陸した画眉丸と佐切に立ち塞がったのは、同じく仙薬を求める死罪人たち。そして、島に潜む未 知の生物、人工的で不気味な石像、島を統べる仙人たち……謎多き島で、果たして画眉丸は仙薬を見つけ出し、 生きて帰ることが出来るのか——!?

■『とんでもスキルで異世界放浪メシ』9月24日 配信開始

『とんでもスキルで異世界放浪メシ』ディズニープラスのスターで9月24日（水）より配信©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル

ある日突然異世界へと召喚された普通のサラリーマン、向田剛志(ムコーダ)。 異世界の住人となった彼の固有スキルは 『ネットスーパー』という一見しょぼいものだった…。 落胆するムコーダだったが、 実はこのスキルで取り寄せた現代の食品は異世界だととんでもない効果を発揮して……!?

■『キャッツ❤︎アイ』9月26日 配信開始

1981年～1984年まで週刊少年ジャンプで連載された北条司原作の大人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描くラブコメディ作品として、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。そんな『キャッツ❤︎アイ』が、完全新作アニメ化される！