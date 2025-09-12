“日本AV女優”にデビューを勧められた逸話も　元cignatureジウォンのラフな近況に注目「味わって」【PHOTO】 | RBB TODAY

昨年12月に解散したK-POPグループ「cignature」の元メンバー、ジウォンが近況を伝えた。

ジウォンは9月10日、自身のインスタグラムを更新。夜のカフェテラスで撮影した写真を公開し、リラックスした姿を披露した。

Tシャツ姿でカジュアルにくつろぎながらドリンクを飲んだり、料理をフォークに刺して見せたりするなど、自然体の表情がファンの注目を集めている。投稿には「これ本当にうまく選んだから、ぜひ味わってみて」というメッセージも添えられ、食事を楽しむ姿とともに温かな雰囲気が漂っている。

cignatureは2020年にデビューし、明るく元気なコンセプトで人気を集めたが、昨年12月に解散。メンバーはそれぞれ新たな道を歩み始めている。ジウォンも日常の一コマを発信し、ファンに健在ぶりを知らせている。

（写真＝ジウォンInstagram）

一方で、ジウォン個人としては昨年6月、YouTubeコンテンツ「ノーバック タク・ジェフン」にアシスタントとして出演。その際、ゲスト出演していた日本のAV女優から「デビューしてみないか」と声をかけられ、一時的に大きな注目を集めた。

