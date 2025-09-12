慶応卒・別所哲也の勉強法！ノートはとらずに教科書に書く | RBB TODAY

9日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、慶応大卒の別所哲也が出演。ノートをとらない独自の勉強法を披露した。

この日は「私の成績をアップさせた！オリジナル勉強法」と題し、受験を勝ち抜いたゲストらがトークを繰り広げていた。学生時代にノートを取るかという話題になったとき、法政大卒のマヂカルラブリー・村上は「ノートは1回もとったことない」と告白。その理由について村上は「勉強=ノートを取ることだと思っていたから、色を変えたり、キャラクターを描き込んだりしてノートを完成させるのが気持ちよくなっちゃって。結果、イチから見てったら何にも覚えてないですよ。ノートを完成させるようになっちゃうんですよ」と明かした。

すると、東大卒の起業家で参議院議員の安野貴博が共感した様子で「僕もなんでノートで取るんだろうって思って。だって先生が板書したの1人1人全く同じことノートに書くのはパフォーマンス悪いなって思って」とコメント。続けて、自身が中学時代に「1人が書けばいい。それをデータにしてサーバー上に上げてた」というエピソードを語り、スタジオからは「中学生で！」「すごい」と驚きの声が上がった。

安野が「当時はパソコンでデータをアップしていた」と明かすと、学習院大卒のM!LK・曽野舜太が「僕らは携帯で写真を撮って、クラスにLINEのグループがあるので、そこに載せていた」と説明。このやりとりを聞き、明石家さんまは「そんな時代になってんのか！」と驚いた様子で語った。

一方、別所は「ノートはとらずに、教科書に書いてました。英語とか世界史とかは、マーカー引いたり。教科書そのものをノートにしていました」と自身の勉強法を説明。明石家さんまが「役者さんとか、台本に（直接）書く人いるけど、そんな状態なのか！」とコメントしていた。



