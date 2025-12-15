 マクドナルド、ナゲット30ピースが530円引き！19日より7日間限定で特別価格 | RBB TODAY
マクドナルド、ナゲット30ピースが530円引き！19日より7日間限定で特別価格

「チキンマックナゲット(R)30ピース」が特別価格950円！
　マクドナルドは12月19日から7日間、サイドメニュー「チキンマックナゲット30ピース」を530円引きの特別価格で販売する。


　ソースは4種類から6個を選べる。好評販売中の2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」、そして定番のバーベキューソースやマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース6個を選べる。

　「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソースだ。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ(カマンベール、チェダー、パルメザン)をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げている。ソースは単品購入(40円~)も可能。

　また、今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、オリジナルパッケージ(1種・数量限定)での提供に加え、期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。

《村上弥生》

