【独自写真】“NewJeansの母”ミン・ヒジン氏が公の場に登場　HYBEとの裁判に出廷、報道陣には無言の笑顔 | RBB TODAY

ADOR前代表取締役で“NewJeansの母”と呼ばれるミン・ヒジン氏が公の場に姿を現した。

9月11日午後、ソウル中央地裁・民事合議31部は、ミン・ヒジン氏がHYBEを相手取って起こしたプットオプション行使関連の株式売買代金請求訴訟と、HYBEがミン・ヒジン氏を相手取って起こした株主間契約解除確認訴訟の最後の弁論期日を開いた。

同日の公判では、HYBE側の証人尋問と口頭弁論が行われた後、宣告期日が決まる予定だ。

この日、裁判所にはミン・ヒジン氏本人が出廷した。

タクシーを降りて報道陣の前に姿を現したミン・ヒジン氏は、ベージュのインナーの上にチェック柄のテーラードジャケットを羽織り、デニムとヒールサンダルを合わせたカジュアルなコーディネートを披露。報道陣の質問には応じず、笑みを浮かべたまま裁判所内に入っていった。

（写真提供＝OSEN）

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン氏

ミン・ヒジン氏とHYBEの対立は昨年4月から続いている。当時、HYBEはミン・ヒジン氏にADORの経営権奪取や背任の疑いがあるとして監査に着手。一方のミン・ヒジン氏側もNewJeansのコンセプト“盗作問題”が騒動の核心だと主張し、双方譲らない状況が続いている。

HYBEはミン・ヒジン氏に株主間契約解除確認訴訟を提起。ミン・ヒジン氏も同年11月、ADORの株式に対するプットオプション（株式買収請求権）の行使をHYBEに申請した後、プットオプション行使に関する株式売買代金請求訴訟を起こした。

この株主間契約解除確認訴訟、プットオプション行使に関する株式売買代金請求訴訟をめぐっては、今年6月に3回目の弁論を実施。当時、HYBEはミン・ヒジン氏がNewJeansメンバーの両親を懐柔し、細かい指示を下して立場を調整したと主張。これが“NewJeans引き抜き”計画の一環だとして、株主間契約の違反に該当すると訴えていた。

なお、同日（9月11日）ソウル中央地裁・民事合議41部では、ADORがNewJeansメンバー5人を相手に提起した専属契約の有効確認訴訟に関する2回目の調停期日も行われた。

ただ、同日の公判にNewJeansのメンバーは誰も出席せず。双方の弁護人のみ出席し、約18分間の調停が行われたが、最終的に合意には至らなかった。同裁判の判決言い渡しは来る10月30日に行われる予定だ。

