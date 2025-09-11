櫻坂46・中川智尋、『週チャン』初登場で“人生初”のソロ表紙！爽やかな制服姿で飾る | RBB TODAY

櫻坂46、四期生4人目のメンバーは「中川智尋」！長崎バイオパークで大好きな鳥と | RBB TODAY
櫻坂46の四期生4人目に中川智尋が加入。鳥好きの彼女は長崎バイオパークを訪れ、腹話術を披露。彼女は櫻坂を応援し続けていた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/19/228427.html続きを読む »
櫻坂46四期生「佐藤愛桜」「中川智尋」の撮り下ろし写真と手書きプロフィールが公開！ | RBB TODAY
櫻坂46の四期生、佐藤愛桜と中川智尋の撮り下ろし写真と手書きプロフィールが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/02/229183.html続きを読む »
11日に発売された『週刊少年チャンピオン』41号（秋田書店）で、櫻坂46の中川智尋が表紙&巻頭グラビアを飾っている。
中川は櫻坂46の四期生オーディションで『週刊少年チャンピオンメディア賞』を受賞した経歴を持つメンバーだ。今回が週チャン初登場かつ人生初のソロ表紙となる。
撮影では制服姿で初々しい笑顔を見せる姿から、サイリウムカラーと同じ黄色のワンピースで相棒の“とり吉”とほほえむ姿、ルームウエアを着て大好物のトマトを手に取る姿まで、アイドルとしての第一歩を踏み出したばかりのきらめきを披露している。同号には両面BIGポスターが特別付録として付くほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
中川は「加入してすぐにこんな素敵な機会をいただけて幸せです！さまざまなシチュエーションで撮っていただけてとても楽しかったです♡始まったばかりのアイドル人生を一緒に歩んでいただけたら嬉しいです!!」とコメントしている。