櫻坂46・中川智尋、『週チャン』初登場で“人生初”のソロ表紙！爽やかな制服姿で飾る | RBB TODAY

11日に発売された『週刊少年チャンピオン』41号（秋田書店）で、櫻坂46の中川智尋が表紙&巻頭グラビアを飾っている。

『週刊少年チャンピオン』41号（C）秋田書店

中川は櫻坂46の四期生オーディションで『週刊少年チャンピオンメディア賞』を受賞した経歴を持つメンバーだ。今回が週チャン初登場かつ人生初のソロ表紙となる。

『週刊少年チャンピオン』41号（C）秋田書店

撮影では制服姿で初々しい笑顔を見せる姿から、サイリウムカラーと同じ黄色のワンピースで相棒の“とり吉”とほほえむ姿、ルームウエアを着て大好物のトマトを手に取る姿まで、アイドルとしての第一歩を踏み出したばかりのきらめきを披露している。同号には両面BIGポスターが特別付録として付くほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

『週刊少年チャンピオン』41号（C）秋田書店

中川は「加入してすぐにこんな素敵な機会をいただけて幸せです！さまざまなシチュエーションで撮っていただけてとても楽しかったです♡始まったばかりのアイドル人生を一緒に歩んでいただけたら嬉しいです!!」とコメントしている。