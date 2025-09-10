TWICE・チェヨン、ソロデビュー曲はジャズ風？MVティザー第2弾で美しい振り付け公開 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンがジャズの要素が含まれたソロデビュー曲『SHOOT（Firecracker）』の振り付けの一部を公開した。

9月10日、所属事務所JYPエンターテインメントはTWICEの公式SNSにチェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』のタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』のミュージックビデオの2番目のティザーを公開した。

今回の動画では、『SHOOT（Firecracker）』のパフォーマンスを見ることができ、世界中のK-POPファンの注目を集めた。

チェヨンは童話のような世界のなかで、すっきりとした動作とともに新曲の振り付けを披露し、ポイントが生かされたジェスチャー、表情で独特なオーラを放った。TWICEとして活動し、きれいなダンスで定評のあるチェヨンの新曲のステージにも期待が高まっている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

ソロデビューを2日後に控えたチェヨンは、全曲の制作に参加した『LIL FANTASY vol.1』を通じて、これまでの想い、好み、態度、物語を表現する。チェヨンという人を構成しているもので満たされ、長い時間をかけてゆっくりと完成させた作品であるだけに、彼女の率直な内面を見ることができる。

なお、チェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』およびタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』は、来る9月12日13時にリリース予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

■【写真】「5年以内に結婚を…」チェヨンの恋人とは？

■【写真】チェヨン、超ローライズの腹チラSHOT

■【写真】チェヨン＆あいみょんの“豪華ツーショット”