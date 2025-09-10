坂口健太郎、3歳年上ヘアメイクと熱愛報道！“有名女優”との三角関係スクープも予告 | RBB TODAY

9日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が俳優・坂口健太郎と一般女性との熱愛を報じた。報道を受け、SNS上では驚きや戸惑いの声が広がっている。

この日、同誌は「坂口健太郎、3歳年上ヘアメイクとの“極秘”同棲生活を撮った！ 所属事務所は「交際・同棲を認めるも…」と題した記事を公開した。3歳年上のヘアメイクと都内マンションで同棲関係であることを報じた。

同日、同誌は公式Xを更新し「【記事予告】明日の「週刊文春電子版」は…坂口健太郎＆有名女優の三角関係」というコメントとともに、坂口と「有名女優」と書かれた女性の2ショットのシルエット写真を投稿した。9月10日（水）12:00に、年上ヘアメイクと熱愛中の坂口と有名女優との三角関係に関する記事の公開を予告した。

坂口といえば、BLACKPINK・LISAのソロデビューアルバム『オルター・エゴ』の収録曲「DREAM feat. Kentaro Sakaguchi」のティザー映像に出演しており、8月にLISAのインスタグラムで公開された2人がベッドに横たわり親しげにポーズを取るショットが話題になっていた。今回の熱愛報道に対し、ネットでは「めっちゃショック」「終わった 坂口健太郎好きだった」といった声のほか「リサちゃうんかい」「ああああ(リサ)」など、BLACKPINK・LISAに言及した反応もあった。また、三角関係にあると言われている「有名女優」については、「えええ？？？ダブルパンチすぎる」「なんやてえええぇ！」といった驚きの声が寄せられている。

※週刊文春、坂口健太郎と3歳年上ヘアメイクとの熱愛報道

※週刊文春『坂口健太郎＆有名女優の三角関係』記事予告