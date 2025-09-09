OH MY GIRL出身ジホ、MYNESTカンパニーと専属契約締結！女優活動に本腰を入れる | RBB TODAY

ガールズグループOH MY GIRL出身のジホ（コン・ジホ）が、MYNESTカンパニーと専属契約を結び、本格的な女優活動に乗り出す。

9月9日、所属事務所MYNESTカンパニーは公式コメントを通じて、ジホと専属契約を締結したニュースを伝えた。

去る2015年、ジホはOH MY GIRLのメンバーとしてデビューし、『Secret Garden』『Remember Me』『Nonstop』『Dolphin』『Dun Dun Dance』など、数多くのヒット曲を通じて、広く愛されてきた。

（写真＝MYNESTカンパニー）ジホ

続けて、2022年に女優に転向した彼女は、SBSドラマ『埋もれた心』で天才ハッカーミョン・テグム役を演じ、初めてシリアスな演技に挑戦した。新人らしくない安定した演技力で役に完璧に溶け込んだだけでなく、俳優パク・ヒョンシク（ソ・ドンジュ役）、イ・ユジュン（ペ・ウォンベ役）との自然な相性の良さで作品に活力を与え、好評を博した。

なお、ジホの新しい所属事務所MYNESTカンパニーは、多数の話題作を手掛けたプロデューサーが設立した制作会社だ。今回の専属契約は、同事務所が制作を越えて、俳優マネジメント事業に活動領域を拡張する第一歩だ。

