みちょぱ、夫・大倉士門と水着でバカンス！ラブラブな“密着ショット”に反響 | RBB TODAY

みちょぱ＆大倉士門、ハワイで挙式「結婚して1年5ヶ月が経ち、やっと…」
“みちょぱ”こと池田美優が3日、自身のインスタグラムを更新。夫・大倉士門とともに、ハワイで挙式を行ったことを報告した。
鍛えはじめて1年ちょい…みちょぱ、背中全開の"バックショット"が美しすぎる！
“みちょぱ”ことタレントの池田美優が18日、自身のインスタグラムを更新。美背中あらわな姿が、ネット上で注目を集めている。
“みちょぱ”ことタレントの池田美優が8日、自身のインスタグラムを更新し、夫・大倉士門とのツーショットを公開した。
池田は投稿で「もう9月かあ」というコメントと共に、大倉とのバカンスの様子を披露。南国風の木が立ち並ぶ場所で仲良く肩を組む姿や、船上で水着姿のまま大倉に寄り添う姿、自撮り風にキメ顔を見せる写真など複数枚を投稿した。透き通った海と青空が広がる背景が、夏を感じさせるショットとなっている。
二人のラブラブな水着デートの様子に、ファンから「この2人のショット本当好き」「素敵なデートです 憧れな夫婦」「水着デート羨ましい」「ご夫婦ショット最高です」といったコメントが寄せられている。
※みちょぱと大倉士門との密着ショット（※池田美優 公式インスタグラムより）