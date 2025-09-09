みちょぱ、夫・大倉士門と水着でバカンス！ラブラブな“密着ショット”に反響 | RBB TODAY

“みちょぱ”ことタレントの池田美優が8日、自身のインスタグラムを更新し、夫・大倉士門とのツーショットを公開した。

池田は投稿で「もう9月かあ」というコメントと共に、大倉とのバカンスの様子を披露。南国風の木が立ち並ぶ場所で仲良く肩を組む姿や、船上で水着姿のまま大倉に寄り添う姿、自撮り風にキメ顔を見せる写真など複数枚を投稿した。透き通った海と青空が広がる背景が、夏を感じさせるショットとなっている。

二人のラブラブな水着デートの様子に、ファンから「この2人のショット本当好き」「素敵なデートです 憧れな夫婦」「水着デート羨ましい」「ご夫婦ショット最高です」といったコメントが寄せられている。

※みちょぱと大倉士門との密着ショット（※池田美優 公式インスタグラムより）