TWICE・ツウィ、ミニスカ姿で誘惑ポーズ！“危険な美貌”にファン悶絶「気絶する」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのツウィが魅惑的な姿を披露した。

ツウィは9月8日、自身のインスタグラムを更新し、「Photo dump_2」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ダークグレーのフード付きトップスにブラックのミニスカートを合わせたツウィの姿が収められている。手すりに手をかけて前かがみになるポーズや、ソファに腰かける写真からは、誘惑するような魅惑的な雰囲気が漂い、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「気絶する」「大好き」「スタイルもビジュもいいなんて」「かわいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは、9月16日と17日に東京ドームでワールドツアーの日本公演「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。

