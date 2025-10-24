ポストシーズン“ほぼ出番なし”でも…ドジャース韓国人選手に母国紙が期待する「史上5人目の快挙」とは？ | RBB TODAY

ポストシーズンで“出番なし”が続くロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソンは、韓国人選手史上5人目の快挙を達成できるだろうか。

ドジャースは10月23日（日本時間）に公式SNSを通じて、ワールドシリーズ第1～2戦が行われるカナダ・オンタリオ州トロントへ向かうチームの様子を公開した。

ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを4連勝で制し、2年連続のワールドシリーズ進出を果たしたドジャース。対するはシアトル・マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズを4勝3敗とし、32年ぶりにリーグ制覇を成し遂げたトロント・ブルージェイズだ。

4戦先勝のワールドシリーズは10月25日よりスタートし、第1～2戦はブルージェイズ本拠地ロジャース・センター、第3～5戦はドジャース本拠地ドジャー・スタジアム、第6～7戦は再びブルージェイズ本拠地で行われる。

今回、ドジャースが投稿した写真には大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希などの日本人選手はもちろん、クレイトン・カーショウやトミー・エドマンなどの主力が写っていたが、そこにキム・ヘソンも含まれていた。

キム・ヘソンはナ・リーグのワイルドカードシリーズ、地区シリーズ、優勝決定シリーズですべてエントリーに含まれたが、出場はフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第4戦の1試合のみ。この試合では延長11回に代走として投入され、サヨナラ勝ちのランナーとなった。主力ではない“バックアップ”の立ち位置で出場機会こそ少ないが、着実にチームを支えている。

（写真提供＝OSEN）キム・ヘソン

なお、キム・ヘソンがワールドシリーズで出場を果たせば、キム・ビョンヒョン（2001年／アリゾナ・ダイヤモンドバックス）、パク・チャンホ（2009年／フィラデルフィア・フィリーズ）、リュ・ヒョンジン（2018年／ドジャース）、チェ・ジマン（2020年／タンパベイ・レイズ）に続き、韓国人として5人目の快挙となる。

◇キム・ヘソン プロフィール

1999年1月27日生まれ。韓国・京畿道出身。身長178cm。韓国のプロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース所属。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、2021～2024年の4年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2025年1月3日、ドジャースと3年総額1250万ドルで契約した。韓国代表では2021年東京五輪、2023年WBC、2023年杭州アジア大会、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどに出場。登場曲は自身の名前「ヘソン」にちなんで、アニメ『BLEACH』のエンディング曲で知られる歌手ユンナの人気曲『ほうき星』韓国語版の『ヘソン（彗星）』。

