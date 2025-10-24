BTS・JINの親友、「兵役で最も過酷」な海兵隊へ！『プデュ2』出演俳優クォン・ヒョンビンが11月入隊 | RBB TODAY

ボーイズグループJBJ出身の歌手兼俳優で、BTS・JINらと親友で知られるクォン・ヒョンビンが海兵隊に入隊する。

所属事務所ゴーストスタジオは10月24日、「クォン・ヒョンビンが11月24日、海兵隊教育訓練団に入所し、基礎軍事訓練を受けた後、国防の義務を履行する予定だ」と発表した。

入隊当日は多くの軍将兵や家族も参加していることを考慮し、クォン・ヒョンビン入隊に関して特別なイベントは実施しない。事務所は「クォン・ヒョンビンに送ってくださる大きな愛に感謝し、服務に服務に臨み、より成熟して健康な姿で再びお会いできるその日まで、温かい応援をお願いする」と伝えている。

プデュ2出演で注目

クォン・ヒョンビンは1997年3月4日生まれの28歳。はじめはモデルとして芸能界入りし、多くのランウェイやファッション誌に出演して注目を集めた。

以降は2017年のドラマ『奥様はサイボーグ』で俳優デビューし、『非正規職アイドル』『少女の世界』『離すな、魂の綱！』『サマーガイズ』『赤い袖先』『パンドラ 偽りの楽園』『愛のアンダンテ』など数々の作品に出演している。

また、2017年にはWanna Oneを輩出したオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演するなど、歌手としても才能を発揮。Wanna Oneデビューメンバーからは外れたものの、同オーディション出演者らで構成されたボーイズグループJBJのメンバーとして同年10月にアイドルデビューも果たした。

JBJは翌2018年4月に契約満了で解散となったが、クォン・ヒョンビンはその後「VINI」としてソロ活動も行うなど、マルチな才能で人気を集めていた。

ちなみに、クォン・ヒョンビンはBTS・JINや俳優ユ・スンホらと親友で知られており、『赤い袖先』撮影中の2021年には2人から現場にコーヒーカーが送られて話題を呼んだ。

（写真＝ゴーストスタジオ）クォン・ヒョンビン

以下、ゴーストスタジオの発表全文。

◇

こんにちは、ゴーストスタジオです。

所属俳優クォン・ヒョンビンの軍入隊に関してご案内いたします。

俳優クォン・ヒョンビンは11月24日、海兵隊教育訓練団へ入所し、基礎軍事訓練を受けた後、国防の義務を履行する予定です。

入隊当日は、多くの軍将兵および家族が共にする非公開の場であるため、別途の公式行事は行われない予定です。この点をご了承ください。

俳優クォン・ヒョンビンに送ってくださる大きな愛に感謝し、服務に服務に臨み、より成熟して健康な姿で再びお会いできるその日まで、温かい応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

