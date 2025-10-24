BABYMONSTER、新曲『WE GO UP』MVが1億回再生突破！今年のK-POP楽曲で最速記録を更新 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、“次世代YouTubeクイーン”としての圧倒的存在感を再び証明した。

所属事務所YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERの2ndミニアルバムのタイトル曲『WE GO UP』のMVは、10月23日午後9時16分頃にユーチューブ再生回数1億回を突破した。10日に公開されてからわずか13日で1億回再生を達成し、今年リリースされたK-POPアーティストのMVの中で最速記録を打ち立てた。

MVは、それぞれのキャラクターに完全に溶け込んだメンバーの表現力、華麗なアクションシーン、SF映画のような映像美が相乗効果を生み、唯一無二の魅力を放っている。

（写真＝YGエンターテインメント）

MVは公開直後から爆発的な反響を呼び、YouTubeワールドワイドトレンド1位を記録。「24時間以内で最も視聴された動画」でも1位に輝いた。さらに、メガクルーと共に繰り広げた圧巻のスケールのパフォーマンスビデオも再生数8000万回に迫る勢いで人気を集めており、今後の推移にも注目が集まっている。

これにより、BABYMONSTERは、1億回再生を超えるMVを合計12本保有することとなった。さらに、公式YouTubeチャンネルの登録者数は、K-POPガールズグループ史上最速（デビュー後1年5か月）で1000万人を突破し、現在は1030万人を超えている。累計再生数も60億回を突破し、彼女たちへの世界的な関心の高さを証明している。

BABYMONSTERは、10月10日に2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックした。リリース直後にiTunesワールドワイドアルバムチャート1位を獲得し、HANTEOチャートおよびCIRCLEチャートの週間アルバムランキングでも1位に輝いた。音楽番組やラジオなどで披露したハイレベルなライブパフォーマンスも話題となっており、BABYMONSTERの勢いは今後さらに加速していく見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

