韓国ゲイタレント大絶賛の俳優チュ・ヨンウ、“アイドル顔負け”の歌とダンスでファン魅了！ | RBB TODAY

俳優チュ・ヨンウが、ファンに溢れる幸せを届けた。

チュ・ヨンウは9月6日、ソウル・KBSアリーナで単独ファンミーティング「2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo？' in SEOUL」（以下「Who (is) Choo？」）を開催した。

「Who (is) Choo？」は、チュ・ヨンウがデビュー後初めて行うアジアファンミーティングツアー。出発地となるソウル公演はチケットオープン当日に全席完売し、その熱い人気を証明した。

（写真提供＝J,WIDEカンパニー）チュ・ヨンウ

ファン名「후추（フチュ／胡椒）」を掛け合わせた公演タイトルの通り、チュ・ヨンウは自身の魅力を凝縮し、約180分間にわたりファンと密接に交流した。

まず代表作『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のOST『現正恋書（Hunjung Yeonseoh）』を歌唱しながら登場。劇中キャラクターの衣装である笠とトゥルマギ（韓服の一種）を再現し、作品の余韻を蘇らせて特別な体験を届けた。

その後は近況を振り返る「チュ氏偉人伝」や出演作の名場面を振り返るコーナーでファンと交流。特に「重症ヨンウ沼センター」をオープンし、ドラマ『トラウマコード』のヤン・ジェウォンに扮してファンが望んでいた姿を披露した。さらにダンスチャレンジやファンからのリクエスト曲を即興で歌うなど、特別なファンサービスも行った。

ファンミーティングならではのスペシャルステージも展開。ミュージカルナンバー『She was there』を力強く歌い上げ、異なる魅力を発揮した。さらに当日リリースされたデジタルシングル『If Only Time Could Stop』を初披露して感動を誘い、ALLDAY PROJECTの『WICKED』、Stray Kidsの『S-Class』、Saja Boysの『Soda Pop』を繋いだダンスメドレーで圧巻のパフォーマンスを披露し、観客を熱狂させた。

（写真提供＝J,WIDEカンパニー）チュ・ヨンウ

エンディングにはロイ・キムの『The Lullaby』を選曲し、最後までファンと目を合わせながら心を通わせた。公演終了後にはハイタッチ会も行い、会場を埋め尽くしたファンに再び感謝の気持ちを伝えた。

公演を終えたチュ・ヨンウは「貴重な時間を割いて来てくださったファンの皆さんに感謝します。デビュー後初めてのファンミーティングでとても緊張しましたが、皆さんのおかげで緊張がほぐれました。俳優になってから一番幸せな瞬間でした。ファンがいなければ俳優チュ・ヨンウもいません。これからもファンにとって良い俳優、良い人でいられるように最善を尽くします」と真心を込めて語った。

なおチュ・ヨンウは、ソウル公演に続き、バンコク、台北、大阪、東京などアジア主要都市でファンミーティングを開催し、本格的なグローバル活動を始動させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チュ・ヨンウ プロフィール

1999年6月5日生まれ。父親と母親は元トップモデルのチュ・スンイルとカン・ソンジン。187cmという高身長と小さな顔は親譲りだ。 高校2年生の時に、JYPエンターテインメントからスカウトされたが、両親から「アイドルするには歳をとりすぎてダメだ」と言われ、演技の道に進む。元々は元々将来の夢は生命工学研究者。2021年、ウェブドラマ『You make me Dance』で主演に抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ『警察授業』『トキメク☆君との未来図』『田舎町ダイアリーズ』などに出演。そして時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』（2024）とNetflix『トラウマコード』（2025）で知名度を一気にあげた。涼しげな一重の瞳が特徴で、「目の大きさが違うのが魅力」と明かしている。

■【画像】ゲイタレントも絶賛のチュ・ヨンウ「逸材」

■【写真】チュ・ヨンウが脱いだ!?女性ファン急増の予感

■【写真】チュ・ヨンウ、女性スタッフとの身長差に“ドキッ”