玉田志織、世田谷交通安全大使に就任！可愛すぎる警察官制服姿を披露 | RBB TODAY

6月23日、女優の玉田志織が「2024 年度E-ラインビューティフル大賞」を受賞した。
芸能プロダクション・オスカープロモーションの「2025年新春晴れ着撮影会」が10日、東京・明治記念館にて開催され、髙橋ひかる、本田望結、宮本茉由、井本彩花、井頭愛海、尾碕真花 、玉田志織、川瀬莉子、本田紗来、大角ゆき、ギュナイ滝美、飯島寛騎、奥野壮、庄司浩平、百瀬拓実が華やかな晴れ着姿を披露した。
9月6日、女優の玉田志織が世田谷・烏山区民会館にて行われた第31回「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどいに世田谷交通安全大使として出席した。
警察官の制服姿で登場した玉田は、「交通安全大使に就任するのは初めてなので緊張していますが、一生懸命頑張ります」と意気込んだ。トークショーでは特技のけん玉について、「最高で18匹取ったことがあります」と話し会場を驚かせた。また今年の七夕には「交通事故防止についてお願いました」と交通安全大使らしいエピソードを披露。高校生と交通体操を体験し、交通少年団と交通安全宣言を行った。
玉井は「制服を着ての感想」について「皆さんが似合うと言ってくれて嬉しかった」と語り、交通安全への意識については「『加害者にも被害者にもなり得る』という言葉が印象に残ったので、自分も車や自転車のルールを再確認して、日常生活で気をつけていきたい」と述べた。