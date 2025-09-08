日本代表を選択した息子に「ありがとう」　韓国歌手、ハロプロ出身の日本人妻との間に生まれた次男を応援 | RBB TODAY

歌手キム・ジョンミンがハロプロ出身の日本人妻との間にもうけ、韓国ではなく日本を選んだ次男・谷大地（韓国名キム・ドユン）のセレモニーに感動した。

キム・ジョンミンは9月7日、自身のSNSに「パパが一番好きなセレモニー。ありがとう」という文章と共に写真を掲載した。

写真には、谷大地がゴールを決めた後にパフォーマンスを披露する姿が収められている。谷大地のセレモニーは、イングランド・プレミアリーグのアーセナル所属FWヴィクトル・ヨケレスがよく見せるパフォーマンスで、映画『バットマン』のベインを連想させるものだ。

日本U-17代表に所属する谷大地は、9月5日にフランスで行われた「2025リモージュ国際大会」サウジアラビアとの第2戦に先発出場し、決勝ゴールを決めて3-1の完勝を導いた。

（写真＝キム・ジョンミンInstagram）谷大地

2024年10月に行われたU-17アジアカップ予選で卓越した実力を見せた谷大地は、この日の決勝ゴールを含め、好調な得点力を披露している。チーム最多得点を記録し、同世代最高の潜在力を持つ選手として評価されている。

谷大地は、キム・ジョンミンが2006年に結婚した日本人の妻・谷ルミコ（芸名は三佳千夏）との間に生まれた次男だ。

（写真提供＝OSEN）谷ルミコ（左）とキム・ジョンミン

韓国ではFCソウル傘下のユースチーム、オサン中学校に所属していたが、高校進学を機に日本へ渡って日本国籍を選択し、サガン鳥栖ユースアカデミーで成長を続けている。

（記事提供＝OSEN）

