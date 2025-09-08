BLACKPINK・ロゼ、BTSも成し得なかった“K-POP初”の快挙！米授賞式「MTV VMA」で「Song of the Year」受賞 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが、アメリカの4大音楽賞のひとつに数えられる「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワード（以下、MTV VMA）」で「Song of the Year」を受賞した。

ロゼは9月7日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのUBSアリーナで開催された「2025 MTV VMA」において、ブルーノ・マーズとコラボレーションした楽曲『APT.』で主要部門のひとつである「Song of the Year」を手にした。

この日ロゼは、自身のヘアカラーと同じブロンドのエレガントなドレスをまといステージに登壇し、トロフィーを掲げた。感激の表情を浮かべながら、まず「私を信じて支えてくれたブルーノ・マーズに感謝します」と述べ、その後は準備してきたメモを読み上げながら英語で受賞スピーチを行った。

（写真提供＝OSEN）ロゼ

特にスピーチの最後には韓国語で「TEDDYオッパ、私、賞をもらったよ！ジス、ジェニー、リサ、BLACKPINKのメンバーのみんな、私、賞をもらったよ」と伝え、「いつもありがとう、そして愛してる」と感謝の気持ちを語った。TEDDYはロゼの所属事務所THE BLACK LABELの代表であり、BLACKPINKの音楽的アイデンティティを確立したプロデューサーとして知られている。

「MTV VMA」でK-POP歌手が「Song of the Year」を受賞したのはロゼが初めて。過去には2021年にBTSが『Dynamite』で同部門にノミネートされたが、惜しくも受賞には至らなかった。

ロゼは「Song of the Year」に加え、主要部門のひとつである「Video of the Year」の受賞も狙っている。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月、THEBLACKLABELへの移籍を発表。

