桜井日奈子、2026年カレンダーは“お尻＆太もも”に自信！「毎年最高を更新しています」 | RBB TODAY

桜井日奈子が6日、「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社）発売記念会見を都内で開催した。

同書は、千葉の海沿いのホテルで撮影を敢行。プールサイドで肩や背中が見える衣装で佇んだり、ニットワンピを着てメリハリの効いたボディーラインを見せたり、ラフなTシャツ＆ホットパンツでベッドルームをごろごろしたりと、桜井のほどよく力の抜けた等身大の姿が楽しめる一冊になっている。

桜井は「手に取ってくださった皆さまが、この撮影に自分もいたかのような錯覚を起こさせるノスタルジックな写真の仕上がりになっています。2025年もあと4ケ月となったので、来年に備えて手に取っていただけると嬉しいです」とカレンダーをアピール。

撮影に向けて、電極の付いたEMSスーツを着用したトレーニングやピラティスやヨガなどのボディメイクに日々励んだといい「今回の撮影も背中が見えたり、短いショーパンだったり、肌が見える衣装があったのでトレーニングをしっかりと頑張りました。去年よりも身体がどんどん仕上がっていて、カメラの前に立つと自分でも気づいていない自信みたいなものが写真からにじみ出ていると思います。毎年最高を更新しているなという自負があります」と自信たっぷりにコメント。

とくにお尻を鍛えたそうで「お尻と太もものどちらとも言えない部位のことを、私は『あしり』と呼んでいるんですけれど、そこを鍛えたことによって『あしり』がちゃんと『おしり』になってくれて…(笑)。私の太ももが伸びて脚がすらっと見えるようになったのが、今回トレーニングを頑張って良かったなと思う点でした」と告白して会場をわかせた。

また「お気に入りのカットは?」との問いに11月のページを紹介すると、「海に入ったときに私がテンションが上がってしまって、本来は足元が濡れる程度の撮影だったんですけれど、奥まで入って行ってしまってビショビショになって…。風も強かったのでスタッフさんは心配されていたと思いますが、上がってきた写真を見たら、はつらつとした笑顔の中、その時の風や光がそのまま写真に閉じ込められていて、カメラマンの腕が光るカットだなと思いました」とコメント。

カレンダーについて「周囲の反響はあった?」との質問には、「両親は私のネットニュースを必ず見るので、実物はまだ渡せていないんですけれど知ってくれていると思います。毎年カレンダーは両親にプレゼントして全部飾ってくれているので、（実家が）日奈子博覧会になっていて。顔つきが『大人っぽくなったね』と言ってくれると思います」と笑顔で話した。