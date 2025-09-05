「かなわないと思った」浅岡雄也が作詞をあきらめたZARDのスゴさ | RBB TODAY

5日、シンガーソングライターの浅岡雄也が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。ZARD・坂井泉水さんの作詞センスのスゴさについて語った。

過去にZARDの楽曲『DAN DAN 心魅かれてく』の作詞を依頼されたことがあるという浅岡。しかし、歌詞を何度書いてもプロデューサーからボツを喰らっていたある日、ZARD・坂井泉水さんから直接ファックスで歌詞の修正がきていたという。修正された歌詞を見て、浅岡は「勝てないなって思った」と当時の心境を明かした。

MCのハライチ・澤部から「坂井さんの歌詞のスゴさは？」と尋ねられると、浅岡は「（歌詞の）ハメかたが独特なんですよ。“少しだけ、振り、向き”みたいな。切り方が『そこで切るんかい！』って。かなわないなと思って、（歌詞を）書くのをやめました」と語った

このエピソードを聞き、スタジオからは「スゲ～！」「そうだったんだ！」と驚きの声が。ハライチ・岩井も感心した様子で「すげぇ。子どもの頃の俺に教えてやりたい」とコメントし、スタジオを沸かせた。