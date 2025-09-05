 「かなわないと思った」浅岡雄也が作詞をあきらめたZARDのスゴさ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「かなわないと思った」浅岡雄也が作詞をあきらめたZARDのスゴさ

エンタメ その他
注目記事

大黒摩季、坂井泉水さんとの秘話を明かす「守ってあげたかった」 | RBB TODAY
画像
　大黒摩季が、19日放送の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）に出演。ZARD坂井泉水さんとの秘話を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/05/20/209143.html続きを読む »

ZARDの全389曲がサブスク解禁！大ヒットシングルから幻の楽曲も！ | RBB TODAY
画像
ZARDの全楽曲のサブスク解禁が決定。本日15日から全シングル（45作）、全アルバム（11作）、全ベストアルバム（セレクションアルバム含め9作）に収録されているバージョン違いなども含めた全389曲が、Apple MusicやSpotifyなどの音楽配信サービスで配信スタートとなった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/09/15/192084.html続きを読む »

　5日、シンガーソングライターの浅岡雄也が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。ZARD・坂井泉水さんの作詞センスのスゴさについて語った。

　過去にZARDの楽曲『DAN DAN 心魅かれてく』の作詞を依頼されたことがあるという浅岡。しかし、歌詞を何度書いてもプロデューサーからボツを喰らっていたある日、ZARD・坂井泉水さんから直接ファックスで歌詞の修正がきていたという。修正された歌詞を見て、浅岡は「勝てないなって思った」と当時の心境を明かした。

　MCのハライチ・澤部から「坂井さんの歌詞のスゴさは？」と尋ねられると、浅岡は「（歌詞の）ハメかたが独特なんですよ。“少しだけ、振り、向き”みたいな。切り方が『そこで切るんかい！』って。かなわないなと思って、（歌詞を）書くのをやめました」と語った

　このエピソードを聞き、スタジオからは「スゲ～！」「そうだったんだ！」と驚きの声が。ハライチ・岩井も感心した様子で「すげぇ。子どもの頃の俺に教えてやりたい」とコメントし、スタジオを沸かせた。


『ZARD Best Request ~35th Anniversary~』 【通常盤[3CD]】
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ZARD プレミアム ディスク・コレクション 全国版(15) 2025年 9/10 号 [雑誌]
￥1,799
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
負けないで(ZARD)
￥150
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ZARD

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top