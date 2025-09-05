「かなわないと思った」浅岡雄也が作詞をあきらめたZARDのスゴさ | RBB TODAY

大黒摩季、坂井泉水さんとの秘話を明かす「守ってあげたかった」 | RBB TODAY
大黒摩季が、19日放送の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）に出演。ZARD坂井泉水さんとの秘話を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/05/20/209143.html続きを読む »
ZARDの全389曲がサブスク解禁！大ヒットシングルから幻の楽曲も！ | RBB TODAY
ZARDの全楽曲のサブスク解禁が決定。本日15日から全シングル（45作）、全アルバム（11作）、全ベストアルバム（セレクションアルバム含め9作）に収録されているバージョン違いなども含めた全389曲が、Apple MusicやSpotifyなどの音楽配信サービスで配信スタートとなった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/09/15/192084.html続きを読む »
5日、シンガーソングライターの浅岡雄也が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。ZARD・坂井泉水さんの作詞センスのスゴさについて語った。
過去にZARDの楽曲『DAN DAN 心魅かれてく』の作詞を依頼されたことがあるという浅岡。しかし、歌詞を何度書いてもプロデューサーからボツを喰らっていたある日、ZARD・坂井泉水さんから直接ファックスで歌詞の修正がきていたという。修正された歌詞を見て、浅岡は「勝てないなって思った」と当時の心境を明かした。
MCのハライチ・澤部から「坂井さんの歌詞のスゴさは？」と尋ねられると、浅岡は「（歌詞の）ハメかたが独特なんですよ。“少しだけ、振り、向き”みたいな。切り方が『そこで切るんかい！』って。かなわないなと思って、（歌詞を）書くのをやめました」と語った
このエピソードを聞き、スタジオからは「スゲ～！」「そうだったんだ！」と驚きの声が。ハライチ・岩井も感心した様子で「すげぇ。子どもの頃の俺に教えてやりたい」とコメントし、スタジオを沸かせた。