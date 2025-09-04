ミスド、“ブラックサンダー味”が今年も登場！ハロウィン限定の“ザクザク食感”ドーナツ | RBB TODAY

ミスタードーナツが有楽製菓の人気菓子「ブラックサンダー」とのコラボドーナツを9月10日から10月31日まで期間限定で発売する。「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」として4種類のドーナツが登場する。昨年好評だったコラボレーションが、新たなラインアップとともに復活した。

今年の特徴は、ザクザク食感がさらにアップしたことだ。「ポン・デ・チョコデビルのいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！」というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品展開となっている。

MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー

ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。

「ブラックサンダーチョコレート」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングでイナズマを表現した。

ブラックサンダーチョコレート（テイクアウト 237円）

「ブラックサンダー&エンゼル」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコでイナズマを表現した。

ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト 237円）

「ブラックサンダーチョコファッション」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコでイナズマを表現した。

ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト 237円）

「ポン・デ・チョコデビル」（テイクアウト205円、イートイン209円）は、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツだ。目のデザインは全部で11種類ある。

ポン・デ・チョコデビル（テイクアウト 205円）

ポン・デ・チョコデビルの目のデザインは全部で11種類

販売期間は9月10日から10月31日まで。ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で販売する。

また、「#トリックオアドーナツキャンペーン」も実施する。ミスタードーナツ公式Xアカウント（@misterdonut_jp）をフォローして、指定のハッシュタグ（#トリックオアドーナツ）と@misterdonut_jpをつけて投稿すると、抽選で500名に500円分のミスタードーナツギフトチケットをプレゼントする。応募期間は9月10日10時から9月23日23時59分まで。