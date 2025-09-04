 ミスド、“ブラックサンダー味”が今年も登場！ハロウィン限定の“ザクザク食感”ドーナツ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ミスド、“ブラックサンダー味”が今年も登場！ハロウィン限定の“ザクザク食感”ドーナツ

ライフ グルメ
注目記事
ブラックサンダーチョコレート
  • ブラックサンダーチョコレート
  • MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー
  • ブラックサンダーチョコレート（テイクアウト　237円）
  • ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト　237円）
  • ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト　237円）
  • ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト　237円）
  • ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト　237円）
  • ポン・デ・チョコデビル（テイクアウト　205円）

　ミスタードーナツが有楽製菓の人気菓子「ブラックサンダー」とのコラボドーナツを9月10日から10月31日まで期間限定で発売する。「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」として4種類のドーナツが登場する。昨年好評だったコラボレーションが、新たなラインアップとともに復活した。

　今年の特徴は、ザクザク食感がさらにアップしたことだ。「ポン・デ・チョコデビルのいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！」というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品展開となっている。

MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー

　ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。

　「ブラックサンダーチョコレート」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングでイナズマを表現した。

ブラックサンダーチョコレート（テイクアウト　237円）

　「ブラックサンダー&エンゼル」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコでイナズマを表現した。

ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト　237円）
ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト　237円）

　「ブラックサンダーチョコファッション」（テイクアウト237円、イートイン242円）は、オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコでイナズマを表現した。

ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト　237円）
ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト　237円）

　「ポン・デ・チョコデビル」（テイクアウト205円、イートイン209円）は、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツだ。目のデザインは全部で11種類ある。

ポン・デ・チョコデビル（テイクアウト　205円）
ポン・デ・チョコデビルの目のデザインは全部で11種類

　販売期間は9月10日から10月31日まで。ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で販売する。

　また、「#トリックオアドーナツキャンペーン」も実施する。ミスタードーナツ公式Xアカウント（@misterdonut_jp）をフォローして、指定のハッシュタグ（#トリックオアドーナツ）と@misterdonut_jpをつけて投稿すると、抽選で500名に500円分のミスタードーナツギフトチケットをプレゼントする。応募期間は9月10日10時から9月23日23時59分まで。

キャンペーン情報　「#トリックオアドーナツキャンペーン」

東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100
￥1,683
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top