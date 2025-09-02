イ・ビョンホンの息子（10）、IVE・ウォニョンと対面！意外な感想に母イ・ミンジョン感動 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンの息子が、ガールズグループIVEのウォニョンと対面して予想外の反応を見せ、笑いを誘った。

去る9月1日、YouTubeチャンネル「ただミンギョン」には、「私ではなくウォニョンのVLOG」（原題）というタイトルの動画が公開された。

この日公開された動画には、IVEのウォニョンが知人たちと食事をする姿が盛り込まれ、その場にはイ・ミンジョンと彼の息子のジュヌ君も同席した。

イ・ミンジョンはウォニョンを紹介し、息子に「お姉さん知らないの？人形みたいにかわいいでしょ？」と聞いた。ウォニョンもやはり「実物を見てどう？」とジュヌ君の反応を知りたがっていた。

しかし、ジュヌ君は照れくさそうに「僕はお母さんをあまりにも見てきたので…お母さんがとてもきれいなので」と答え、皆を驚かせた。

（写真＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）左からイ・ミンジョン、ウォニョン

（写真＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）ウォニョン

予想外のコメントにイ・ミンジョンは「感動的。涙が出る」と胸が熱くなり、ウォニョンは「とてもかわいい。私も息子を産みたくなる」と笑い出した。

その一方で、ウォニョンが「でもお姉さんがここの予約をしたんだよ。お姉さんのおかげでシェフに今日会えたんだ」とアピールすると、ジュヌ君は「あ、それなら」として、「ありがとうございます」と答え、笑いを誘った。

この日の動画でウォニョンは、知人であるナポリマフィア（クォン・ソンジュンシェフ）が運営するレストランを訪ね、イ・ミンジョンとの驚くべき関係性でより一層和気あいあいとした雰囲気にした。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

