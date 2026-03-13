TREASURE、ファンコンサートツアー開催決定！ソウル＆日本7都市でファンと再会へ | RBB TODAY

TREASUREが、3度目となるファンコンサートツアーの開催をサプライズ発表した。

3月13日、所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREは6月19日から21日までの3日間、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で「TREASURE THE STAGE 2026 IN SEOUL」を開催する。

昨年10月に開催されたコンサートツアー「PULSE ON」のソウル公演以来、約8か月ぶりに韓国国内のファンと再会する場となる。

TREASUREはソウル公演を皮切りに日本へと渡り、全8都市・18公演に及ぶツアーを展開する。7月から9月にかけて、大阪、神奈川、兵庫、愛知、福井、福岡、東京を巡り、日本のファンと熱い時間を共にする予定だ。

先日、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーによって6月のカムバックが予告されたばかりとあって、ファンの熱気は最高潮に達している。“パフォーマンス型アーティスト”として定評のある彼らの完成度の高いステージはもちろん、多彩な構成と交流イベントでファンに忘れられない思い出をプレゼントする見込みだ。

YGは「今回の公演は、これまでTREASUREに変わらぬ愛情を注いでくれた韓国国内のファンの皆さんと、より近くで触れ合うために企画した。新たな第2幕を予告しただけに、さらに結束し成長したメンバーの新しい姿に期待してほしい」と伝えた。

なお、TREASUREは現在、14都市・全27公演におよぶコンサートツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」を開催中。ソウルと日本を経てマカオでアジアツアーの幕を開けた彼らは今後、台北、マニラ、ジャカルタ、シンガポール、香港、バンコク、クアラルンプールを巡り、グローバルな快進撃を続けていく。

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

