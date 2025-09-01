のん、全国ツアーのリハ中オフショを披露！西日をにらむ姿が「カッコいい」と話題に | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが1日までに、自身のアメーバオフィシャルブログを更新。2年ぶりとなる全国ツアー「NON Renarrate tour 2025」に向けたリハーサルの様子を公開。ファンからは「西日をにらむのんちゃんカッコいい」「かわいい！」「西日も強いけど、のんちゃんの眼差しも強い」などの声が寄せられている。

この日、「準備中」と題して投稿されたブログでは、「西日つよい」とのコメントとともに、グレーのTシャツに淡い色味のデニムパンツを合わせたラフなリハーサルスタイルを披露。首元にはライブ用のイヤモニを装着し、コンクリート壁の前で真剣な表情を浮かべる“西日×のん”のオフショットが複数公開された。

のん（写真はのんの公式ブログから）

投稿では「Renarrate tourのリハが進んでいます」「ライブ楽しみ！」とコメントし、全国ツアーに向けた準備が順調に進んでいることを報告。この投稿にはファンから、「西日をにらむのんちゃんカッコいい」「頑張れ！」「かわいい！」「西日も強いけど、のんちゃんの眼差しも強い」「とてもいい雰囲気で好き」「こちらは待機中」「体調万全、準備万端で待ってますね…！！」「ほんとうに楽しいことが…次からつぎと続いて嬉しい」「LIVEめちゃくちゃ楽しみ」といったコメントが相次いでいる。