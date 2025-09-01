 大原優乃、浴衣姿で夏祭り気分満喫！『ゆーのちゅーぶ』4周年をお祝い | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

大原優乃、浴衣姿で夏祭り気分満喫！『ゆーのちゅーぶ』4周年をお祝い

エンタメ その他
注目記事
大原優乃【写真：竹内みちまろ】
  • 大原優乃【写真：竹内みちまろ】

大原優乃、2度目の重版決定祝いで“写真集ケーキ”公開「食べるのがもったいない」 | RBB TODAY
画像
大原優乃の写真集『√25』が重版され、表紙ケーキとともに祝福コメントが寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/18/231882.html続きを読む »

大原優乃、母が自分と同じ歳で着ていたセットアップ姿に「親子で着れるって、凄いです！」 | RBB TODAY
画像
大原優乃はファッションやイメチェン姿を披露し、ファンから注目と反響を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232712.html続きを読む »

　8月31日、グラビアアイドルの大原優乃が公式YouTube『ゆーのちゅーぶ』の4周年を記念し、浴衣姿で生配信を行った。

　この日の生配信で大原は、紅白の浴衣姿に花柄の髪飾りをして登場。浴衣のコンセプトをスタッフから尋ねられた大原は、少し迷いながらも「王道！」と回答。続けて「浴衣をお仕事で着させていただくときに、ネイビーとか緑とか落ち着いた寒色系を選ぶことが多かったんですけど。ショートにしたということもあり、赤も“新鮮なのでは？”ということで選ばしていただきました」と笑顔で語った。

　生配信では、射的やスーパーボールすくいなど、夏祭り気分が味わえる企画を楽しんだ大原。スーパーボールすくいの景品でシャインマスカットをプレゼントされた大原は目を見開いて大喜び。満面の笑みで「やった～！ちょうど今日食べたいなって思っていたんですよ。贅沢だ、嬉しい！」と 声を弾ませた。

　続いて大原は、かき氷作りに挑戦。大原は手動のかき氷機を回しながら「楽しい～！」と はしゃいだ。出来上がったかき氷にはいちご味のシロップをかけて食べると、大原は「うまぁ。本当のお祭りのかき氷ってこんな感じですよね。並んでかき氷を食べに行くお店はフワフワのかき氷が多いから、これは本当に懐かしさと思い出が蘇ってくる青春の感じで、なんだか沁みます」と 感慨深げに語った。

　配信の最後で大原は「今年の最初の夏祭り。浴衣で皆さんと一緒に過ごせてとても楽しかったです。また『ゆーのちゅーぶ』の動画も楽しみにしていてください」と笑顔で締めくくった。

※大原優乃公式YouTube『【4周年生配信】今年も浴衣を着てお祭りをするよ』


東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
イラストでよくわかる　料理の基本とコツ
￥572
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top