ZEROBASEONE、“K-POP初の記録”に挑戦…新AL『NEVER SAY NEVER』で狙う新たな伝説 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが1stフルアルバムでグローバルチャートを狙い、“不可能の記録”に挑む。

ZEROBASEONEは9月1日18時、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースする。

本作はデビュー後初のフルアルバムであり、ファン「ZEROSE」と共に歩んできた旅路の中で最も輝く瞬間を収めた作品。「あきらめなければ不可能はない（NEVER SAY NEVER）」という強烈な応援メッセージを込め、平凡な日常の中でも特別な何かを夢見る人々に勇気を届ける。

（写真提供＝WAKEONE）

『NEVER SAY NEVER』を通じて、ZEROBASEONEはアーティストとしてのアイデンティティをさらに拡張する。これまで「青春3部作」と「パラダイス2部作」を経て「TEAM ZB1」のシナジーを完成させてきた彼らは、伝説的な瞬間を迎えることが期待されている。

ZEROBASEONEはデビューから5作連続で“ミリオンセラー”を達成したK-POP初のグループ。韓国のみならず世界に活動の場を広げ、前作の5thミニアルバム『BLUE PARADISE』ではアメリカと日本の主要チャートを席巻し、“グローバルトップティア”としての地位を確立した。同作は「Billboard 200」で28位に初登場し、第5世代K-POPグループとして最高順位を記録している。

カムバックのたびにK-POPの歴史を更新してきたZEROBASEONEは、今回の『NEVER SAY NEVER』でさらなるキャリアハイを狙う。タイトル曲『ICONIK』をはじめ、全10曲を収録した完成度の高いアルバムに仕上がっている。

また、トップ作曲家KENZIEが前作に続いて3曲に参加し、メンバーとの高い音楽的シナジーを発揮。ZEROBASEONEは新たな成長の物語の中で、独自の音楽的カラーを濃く映し出した楽曲とパフォーマンスによって、グループのアイデンティティをさらに強固にしていく見通しだ。

ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日18時に各音源サイトを通じて公開される。

（記事提供＝OSEN）

