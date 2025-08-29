森日菜美、“日帰り東京さんぽ”でリラックス！福生・羽村・瑞穂の3エリアを巡る | RBB TODAY

森日菜美がナビゲーターを務める電子雑誌『旅色FOCAL』（ブランジスタメディア）の福生・羽村・瑞穂特集が公開された。

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

今回の特集では、女優の森日菜美がナビゲーターとして、福生市、羽村市、瑞穂町の3エリアを巡る「大人の東京さんぽ」を紹介している。福生市では米軍基地周辺のアメリカンな街並みと歴史ある酒蔵が融合する独特の風景、羽村市では玉川上水の取水口をはじめとする水と緑の美しい景観、瑞穂町では都内最大のシクラメン産地として知られる自然豊かなエリアの魅力を発信している。

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

森は瑞穂町の清水牧場WESTLAND FARMでジェラートを味わい、羽村市のヒノトントンZOOでモルモットやキリンとのふれあいを体験。「街並みがとてもポップでかわいい」「自然だけでなく、海外の文化に気軽に触れられるのも福生市の素敵なところ」とコメントしている。