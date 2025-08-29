 森日菜美、“日帰り東京さんぽ”でリラックス！福生・羽村・瑞穂の3エリアを巡る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

森日菜美、“日帰り東京さんぽ”でリラックス！福生・羽村・瑞穂の3エリアを巡る

エンタメ その他
注目記事
『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
  • 『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

藤原紀香、“醤油醸造の発祥の地”をサイクリング！初めての和歌山県湯浅町を満喫 | RBB TODAY
画像
藤原紀香が湯浅町を散策し、醤油の発祥地や歴史的建造物を紹介。観光促進を図る電子雑誌公開。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/25/235500.html続きを読む »

森日菜美、山下美月卒コン参戦「素敵な景色ありがとう」 | RBB TODAY
画像
俳優でタレントの森日菜美が12日、自身のX（旧Twitter）を更新。乃木坂46・山下美月の卒業コンサート参戦をほのめかす写真と投稿し、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/13/219941.html続きを読む »

　森日菜美がナビゲーターを務める電子雑誌『旅色FOCAL』（ブランジスタメディア）の福生・羽村・瑞穂特集が公開された。

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

　今回の特集では、女優の森日菜美がナビゲーターとして、福生市、羽村市、瑞穂町の3エリアを巡る「大人の東京さんぽ」を紹介している。福生市では米軍基地周辺のアメリカンな街並みと歴史ある酒蔵が融合する独特の風景、羽村市では玉川上水の取水口をはじめとする水と緑の美しい景観、瑞穂町では都内最大のシクラメン産地として知られる自然豊かなエリアの魅力を発信している。

『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア
『旅色FOCAL』（C）ブランジスタメディア

　森は瑞穂町の清水牧場WESTLAND FARMでジェラートを味わい、羽村市のヒノトントンZOOでモルモットやキリンとのふれあいを体験。「街並みがとてもポップでかわいい」「自然だけでなく、海外の文化に気軽に触れられるのも福生市の素敵なところ」とコメントしている。


聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団
￥500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

森日菜美　PHOTO STYLE BOOK　Chicktack【電子版限定4ページ増】
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top