縦線もうっすら…ミス・コリア出身女子ゴルファー、モデル級の美スタイル際立つレギンスSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

ミス・コリア出身の韓国女子ゴルファー、キム・ソルビが美スタイルを披露した。

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。

ビールやチーズ、ハートの絵文字などをキャプションに綴り、ベトナムを訪問した際の写真を数枚投稿した。

公開された写真では、黒のブラトップに同色のレギンスを合わせ、ベージュのジャケットを羽織ったキム・ソルビが鏡越しに自撮りをしている。キャップを目深に被ったこともあって表情こそ見えないものの、腹筋の縦線がうっすらとのぞくウエストや引き締まったレッグラインなど、モデルさながらのプロポーションが目を引く。

別の写真では、夜のプールサイドで食事を楽しむ様子も公開。オフショルダートップスに白シャツを合わせたシックな服装で、成熟した魅力をファンに届けていた。

投稿を目にしたユーザーからは、「可愛すぎて嫉妬する」「ホットガール」「ソルビ、ファイト！」などの反応が寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。

