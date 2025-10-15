入隊を目前に控えた俳優ロウン、除隊後の“意外な計画”を告白!?「制服をまた着たい」 | RBB TODAY

SF9の元メンバーで、俳優として活躍するロウンが、入隊を控えた心境を語った。

10月15日、ソウルのカフェでDisney+オリジナルシリーズ『濁流』の主演俳優ロウンのインタビューが行われた。

ロウンは当初7月21日に入隊予定だったが、入営判定検査で再検査（7級）判定を受け、8月初旬に再度検査を実施。その結果、10月27日に現役として入隊することが決まっている。

これに関連してロウンは「一度入隊が延期になって、やることはもう全部やったんです。人にも会って、プロモーションも終えて。これも一種の祝福ではあるんですけど、そのときは友達とも飲みに行って、両親と旅行にも行って、“忠誠”の意味を込めて髪を剃って雑誌撮影もしたんです。でも結局行かないことになって、ちょっと気まずかった」と笑いを誘った。

続けて「だから今は早く行きたいです。2027年に除隊予定なんですが、もう除隊日のことを考えています。戻ってきたらすぐに仕事がしたい」と心境を明かした。

（写真提供＝ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア）ロウン

また「ある先輩が僕を見て“太ったんじゃなくて、めちゃくちゃ太ったな”って言うんです。ショックでした。“兄さん、入隊前なんだから太ることもあるじゃないですか！”って言ったんですけど、それでもちゃんと痩せました。入隊したら写真が出回るじゃないですか。“軍隊でゆるんだ体”なんて言われたら嫌で」と笑いながら語った。

さらに除隊後に挑戦したいジャンルについては「制服をまた着たい」と語り、「ちゃんと自己管理さえすれば大丈夫だと思います。クレンジングフォームを20本買って行くつもりです。髪を短くしたら“若く見える”って言われました。最近、身分証確認を3回もされたんです」とユーモアを交えて話した。

そして「冗談半分なんですけど、ジャンルを問わず休まずに仕事したいです。ラブコメもまたやりたいし、映画も撮りたい。全部やります、休みません」と語り、「人生で“？”（疑問）がなくなった瞬間が老いだと言いますが、瞳は嘘をつけないと思うんです。僕の目はまだ澄んでいると思う。今もすべてが新鮮で面白く感じますし、この視点は除隊後も変わらないと思います」と心境を述べた。

なお、ロウンが出演するドラマ『濁流』は、朝鮮時代にすべての富と物資が集まる京江（キョンガン）を舞台に、混沌とした世の中を正し、人間らしく生きようとする人々の夢と運命を描いたアクションドラマで、最終話は10月17日に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。

■【写真】ロウン、入隊控え髪剃?!

■【写真】ロウン、“レオ様”とのガチガチ緊張ショット

■【話題】ロウン、日本の映画『ラストマン -FIRST LOVE-』に出演