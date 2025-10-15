日本と2-2ドローも韓国に0-2完敗　パラグアイ監督が語る“日韓比較”「日本がより攻撃的。韓国は…」 | RBB TODAY

「効率性が足りなかった。韓国より日本の方が攻撃的だった」

10月14日、ソウルワールドカップ競技場で行われた親善試合で韓国代表に0-2で敗れたパラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督は、試合後会見で敗戦を残念がった。

「フィジカル的に熾烈な試合だった。前半は（10日に行われた）日本戦の直後ということもあり、コンディション的に回復が完全ではない状態だった。中盤でもっと激しくしなければならなかったが、惜しくも先制の失点を許した。後半にはラインを上げて何度かチャンスを作ったが、残念ながら敗れた」

パラグアイは北中米W杯南米予選で6位（7勝7分4敗）に入り、本大会出場権を獲得した。昨年8月にパラグアイ代表指揮官に就任したアルファロ監督は、韓国戦までの13試合でわずか1敗（6勝6分）。唯一の黒星は南米予選でのブラジル戦だった。

ただ、今回のアジア遠征では日本と2-2で引き分け、韓国戦で就任以降2度目の敗戦を記録。アルファロ監督は「ブラジルは選手一人ひとりの能力が優れている。一方、韓国戦では我々がより攻撃的にチャンスを得た。ただ、前後半で決定的な場面で苦しんだ。分析が必要だが、効率性が足りなかった」と敗因を語った。

グスタボ・アルファロ監督

アジア遠征で戦った日本、韓国はいずれも3バックを採用していた。両国の特徴を比較してほしいという質問に、アルファロ監督は「韓国は両ウイングバックを主に活用し、サイドから中央へ入る形が多い。日本はより攻撃的だ。中盤から前線まで“五角形”の形で展開するのが特徴だ。どちらの形も、ワールドカップ本大会で十分に競争力を発揮できると思う」と評価していた。

