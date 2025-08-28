Stray Kids、カムバック2週目の活動に突入！新AL『KARMA』好発進で世界を席巻 | RBB TODAY

Stray Kidsが、本日（28日）からカムバック2週目の音楽番組活動に突入する。

Stray Kidsは、8月22日に4thフルアルバム『KARMA』をリリースしてカムバックした。

新曲はBugsのリアルタイムチャートをはじめ、各国のiTunesソングチャートで1位を記録し、アルバムは発売初日で200万枚以上を売り上げ、HANTEOチャート基準で“ダブルミリオンセラー”を達成した。さらに、ワールドワイドiTunesのアルバムチャート、ヨーロッパiTunesやApple Musicのアルバムチャートなど、韓国国内外の主要ランキングを席巻し、グローバルな人気を証明している。

（写真＝JYPエンターテインメント）

彼らは22日のKBS2「ミュージックバンク」を皮切りに、MBC「ショー！K-POPの中心」（23日）、SBS「人気歌謡」（24日）に出演し、タイトル曲『CEREMONY』のパフォーマンスを披露した。強烈なビートに安定した生歌、パワフルかつダイナミックなダンスと演出がスポーツの試合を彷彿とさせる爽快な快感を与え、圧倒的カリスマでステージを掌握した。K-POPファンからは「やっぱり見応えがある」「曲もステージも中毒性がある」「HIPでカッコよすぎるStray Kidsにまた惚れた」など熱い反応が寄せられた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

所属事務所JYPエンターテインメントは、ファンの熱い声援に応え、28日午後に『CEREMONY』のMVビハインドフォトを公開した。撮影現場で捉えられたStray Kidsは、鋭い眼差しと余裕に満ちた姿で“ワールドミュージックリーグのエース”らしいオーラを放っている。MVは2081年の近未来を舞台に、Stray Kidsならではのシグネチャージャンル「KARMA SPORTS」の世界観を描いた。スケール感あふれる映像美が没入感を高め、28日午後時点でユーチューブの再生回数は3600万回を突破した。

勢いそのままに、Stray Kidsは本日（28日）のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」（29日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（30日）、SBS「人気歌謡」（31日）に出演する。強烈なトラップEDMとベイリーファンクのリズムがダイナミックな魅力を誇る『CEREMONY』のステージで、情熱と努力で築き上げた今日の結実を祝う壮大なセレモニーを繰り広げる。

2025年最初のカムバック作品『KARMA』で“グローバルトップアーティスト”の地位を改めて証明したStray Kidsが、“K-POPチャンピオン”のエネルギーで夏の終わりを熱く染め上げる。

（記事提供＝OSEN）

