Billlieの日本人メンバー・ツキ、人気オンラインゲームのキャラクターモデルに抜擢！影響力を改めて証明 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー、ツキが人気オンラインゲームにまで進出した。

ツキは8月28日、ネクソンの代表的なオンラインFPSゲーム『サドンアタック』とのコラボレーションを通じて、新キャラクターモデルに変身した。

ゲーム内のツキのキャラクターは、実物と高いシンクロ率を誇り、ツキ特有の明るく前向きなエネルギーがそのまま込められている。ツキのビジュアルとラブリーな雰囲気を忠実に再現しており、ファンはもちろん、ゲームユーザーからも熱い関心を集めている。

ツキはこれまでにもメイクアップブランド「KATE」や、カラーレンズブランド「ハパクリスティン」など、多数のグローバルビューティーブランドのモデルとして活躍し、“広告界のブルーチップ”としての地位を確立した。

さらにツキは、大衆的な知名度を基盤にオンラインゲームのキャラクターモデルにも抜擢され、影響力を改めて証明した。

（写真提供＝ネクソン・コリア）ツキ

なおツキは現在、人気ウェブバラエティ『ワークドル』シーズン4のMCをはじめ、さまざまなバラエティ番組で溌剌としたエネルギーと、卓越したトーク力やセンスを発揮している。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

