驚異の人気ぶり…SEVENTEEN、ワールドツアー「[NEW_] IN 」香港スタジアム公演が“即完売”に！ | RBB TODAY

SEVENTEENが香港最大規模のスタジアムを完売させ、圧倒的な人気を証明した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、8月28日に一般販売が開始された「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG」のチケットは、販売開始と同時に即完売を記録した。

先行予約でも用意された座席は発売当日に完売しており、SEVENTEENの高い人気を改めて立証した。

香港公演は9月27日・28日にカイタックスタジアムで開催される。同会場は、イギリスの伝説的ロックバンドColdplayや中華圏トップスターのジェイ・チョウ（周杰倫）など、世界的アーティストが公演を行ってきた場所でもある。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

SEVENTEENは香港公演に先立ち、9月13日・14日に仁川（インチョン）アシアド主競技場でワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」の幕を開ける。仁川公演も先行予約開始日に完売を記録した。

その後は、10月に北米5都市、11月～12月にかけて日本4大ドームでのツアーを展開する予定だ。

SEVENTEENは韓国内外の主要都市で“スタジアム制覇”を続け、“公演職人”としての地位を確立している。昨年はソウルワールドカップ競技場、神奈川・日産スタジアムに立ち、今年はフィリピン・ブラカン、ジャカルタ、シンガポール、バンコクなどアジア主要都市でスタジアム公演を成功させた。

これらの成果を背景に、アメリカ・ビルボードが発表した今年上半期のボックススコア「トップツアー（Top Tours）」では、K-POPアーティストとして最高順位となる3位にランクインしている。

（記事提供＝OSEN）

