声優・洲崎綾のブチ切れ投稿が話題！「結婚指輪捨てました」「早くラジオで喋りたい」 | RBB TODAY

5日、声優の洲崎綾が自身の公式Xを更新し、夫で構成作家の伊福部崇への不満を吐露。ネット上で話題を呼んでいる。

洲崎は石川県出身の38歳。『アイドルマスター シンデレラガールズ』の新田美波役や『キルラキル』の満艦飾マコ役などで知られる人気声優で、2019年12月に伊福部と結婚。今年6月には第1子となる男児の出産を報告している。

この日、洲崎は「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…」と日頃の鬱憤を投稿。「『ごめんね』で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」「赤ちゃん2人みてるみたいだよ～」と不満をつづった。

その怒りは収まらなかったようで、続く投稿では「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！ 早くラジオで喋りたい」と金銭面の不満も吐露。さらに怒りのあまり「腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！」と、衝撃的な行動に出たことも明かした。

一連の投稿はXで大きな話題に。特に「結婚指輪捨てました」の投稿は7,400リポスト、3万2,000いいね以上の反響があり、本人も「こんなしょーもないツイートでバズってるのなに？皆さんに平和が訪れますように」と驚いた様子をみせていた。

これらの投稿に、ファンからは「分かりますーーー！」「産前産後の恨みは一生もんですもんねぇ…」「これは恐い！ 寿司100回食べてほしい！」といった共感の声のほか、「誰か話聞いてあげた方がよくない？明らかに限界きてるでしょ」「あやっぺ…とにかく1人で抱え込まないで下さいね」「これ普段からのチリツモで相当限界超えてきてるね...」と心配する声も寄せられている。

※声優・洲崎綾が夫に向けた怒りの投稿（洲崎綾の公式Xより）