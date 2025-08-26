元SKE48・古畑奈和、トップレスの大胆ショット披露！2nd写真集タイトル＆カバーカット解禁 | RBB TODAY

26日、元SKE48・古畑奈和の2nd写真集のタイトルが『知らない私』（光文社）に決定。あわせて、カバーカットが公開された。

同作は自身の29歳の誕生日の9月15日に発売されるメモリアルな一冊。台湾での初めての撮影を経て、古畑自身もこれまで知らなかった「新しい自分」と出会った瞬間が詰まっている。

通常版カバーは、台南の窓から陽光が降り注ぐ古いホテルの一室で撮影。シルクのような滑らかで美しい肌がきらめく1枚で、20代ラストの今だからこそ見せることができた大胆かつ挑戦的なショットに仕上がっている。

また、通常版とは異なるセブンネット限定版のカバーカットも公開された。こちらは、しっとりとした美肌が際立つランジェリーショット。ビンテージ家具に囲まれた空間でアンニュイな表情を見せるカットは、映画のワンシーンのような仕上がりとなっている。