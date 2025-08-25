矢吹奈子のリラックスした姿が満載！“自然体の素顔”を収めたデジタルフォトブックが発売決定 | RBB TODAY

矢吹奈子、“23歳最後の日”はレモンサワーと串カツで！ | RBB TODAY
矢吹奈子は『ブラック・ジャック』のピノコ姿やカレンダー、誕生日の大阪オフショットなど話題になっている。
矢吹奈子が『ブラック・ジャック』ピノコの姿に！ 「可愛い」「すごく似合ってる！」と反響 | RBB TODAY
ミュージカル『ブラック・ジャック』より、出演者ソロビジュアルが公開。矢吹奈子の「ピノコ」姿が話題となっている。
9月16日に矢吹奈子のデジタルフォトブック『Breeze』が発売される。
矢吹は2001年生まれの24歳。HKT48やIZ*ONEのメンバーとして活躍後、現在は俳優として多くのドラマや映画に出演し、ラジオパーソナリティとして活動の幅を広げている。最近の出演作品にはドラマ『御上先生』（TBS系）、ミュージカル『ブラック・ジャック』、ラジオ『レコメン！』（文化放送・土曜パーソナリティー）などがある。
同作は「ナチュラル」をテーマに撮影されており、“そよ風”のように通り過ぎる日々を1冊にまとめた作品だ。『矢吹奈子2025.04-2026.03カレンダー』（わくわく製作所）に収録しきれなかったアザーカットを収録した内容となっている。
また9月20日には発売を記念したオンラインサイン会の開催も決定している。