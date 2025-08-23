 朝ドラ『あんぱん』がクランクアップ！主演・今田美桜が感謝のコメント「私の一生の財産です」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

朝ドラ『あんぱん』がクランクアップ！主演・今田美桜が感謝のコメント「私の一生の財産です」

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
『あんぱん』（C）NHK
  • 『あんぱん』（C）NHK
  • 『あんぱん』（C）NHK
  • 『あんぱん』（C）NHK

今田美桜、朝ドラ『あんぱん』ヒロイン役演じる想いを明かす「誠心誠意向き合うことが責任」 | RBB TODAY
画像
今田美桜は朝ドラ『あんぱん』でヒロインを務めるにあたり、役作りや撮影の心境、自身の責任感を語った。自然体で演じられることに感謝し、作品を通じて視聴者に温かさを届けたいと意気込んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/29/227503.html続きを読む »

『おむすび』橋本環奈から『あんぱん』今田美桜へ！ NHK朝ドラ“バトンタッチ”セレモニー実施 | RBB TODAY
画像
NHK連続テレビ小説では、現在放送中の『おむすび』が今月29日まで、31日からは『あんぱん』の放送が始まる。『おむすび』の主演・橋本環奈が先日、渋谷のNHK放送センターを訪れ、『あんぱん』主演・今田美桜とバトンタッチセレモニーを行った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/20/227286.html続きを読む »

　現在放送中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）の撮影が8月22日に終了（クランクアップ）した。昨年9月に高知県でクランクインしてから約1年間にわたる撮影が完了した。

　主人公・柳井のぶを演じた今田美桜は「1年間、本当にたくさんの人が支えてくれたんだなと、今、改めて思います」とコメント。「楽しいこともたくさんありましたが、苦しくて悩むこともあり『何者にもなれない』というのぶの言葉が心に刺さって、自分に問いかけることもありました」と撮影を振り返った。共演の北村匠海については「北村匠海さんでたくさん救われました。ありがとう」と感謝を述べ、「こんなにもすてきな皆さんと一緒に『あんぱん』を作れたことは、私の一生の財産です」と語った。

『あんぱん』（C）NHK

　のぶの夫・柳井崇役の北村匠海は「僕は朝ドラというものが初めてで、正直悩むこともありましたが、とにかくすばらしい現場でした」とコメント。「今田さんと僕が夫婦の役で朝ドラと関わるのは、最初で最後かもしれないとずっと感じていました。その作品が『あんぱん』で本当に良かったです」と述べ、「今田さん以外ののぶは考えられません。本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを表した。

『あんぱん』（C）NHK

　制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーは「昨年9月上旬に高知ロケでクランクインしてから約1年。本当にあっという間でした」と振り返り、「座長として現場で笑顔で走り続けてくれた今田美桜さん。そんな今田さんをずっと隣で支えてくれた北村匠海さん」への感謝を述べた。また、「現場に向かう我々の活力となっているのは、視聴者の皆さんから日々届く多くの温かい声です」とし、「放送も残りあと約1か月。今も愛され続けるアンパンマンはどのように誕生していくのか。最終回まで是非楽しみにご覧いただけますと幸いです」と呼びかけた。

　「あんぱん」は2025年3月31日から全26週130回の放送が予定されている。


あんぱん

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
あんぱん×ＲＡＤＷＩＭＰＳ　スペシャル

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
君は月夜に光り輝く
￥500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK（日本放送協会）

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top