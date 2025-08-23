TOMORROW X TOGETHER、メンバー全員が現事務所と再契約を締結！ソウル公演で直接発表 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー全員が、所属事務所BIGHIT MUSICと関係を続ける。

去る8月22日、HYBE MUSICグループのBIGHIT MUSICは、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseに公開した公示を通じて、TOMORROW X TOGETHERとの再契約を公式発表した。

BIGHIT MUSICは、「当社はメンバーたちが多様な活動を展開できるよう全面的に支援する予定だ。グループの叙事を盛り込んだ音楽とステージが世界に広がるよう、心強い助力者でありパートナーの役割を誠実に遂行する予定だ。TOMORROW X TOGETHERとともに描いていく輝く明日に期待してほしい」と綴った。

同日、TOMORROW X TOGETHERは、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催された4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR＜ACT：TOMORROW＞」の最初の公演で再契約に言及した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

リーダーのスビンは、コンサートの最後に手紙を朗読し「公演を始める前からこの瞬間がとても待ち遠しかった。どのように我々の気持ちを伝えられるか悩んだ」と話し始めた。

続けて、「さらに末永く、遠くへ行こうと約束したことを守るために、メンバー全員が一緒にTOMORROW X TOGETHERとして再契約を終えた。デビューから今日、そして我々のさらなる明日を語る瞬間まで、一緒にいてくれてありがとう」と伝えた。

2019年3月、TOMORROW X TOGETHERは1stミニアルバム『The Dream Chapter：STAR』でデビューした。リリースするアルバムごとに細やかな叙事を披露し、唯一無二のビジュアルとパフォーマンスで確固たるアイデンティティを築いてきた。

なお、本日（8月23日）、TOMORROW X TOGETHERは高尺（コチョク）スカイドームでワールドツアーの2日目のソウル公演を続ける。続けて、来る9月9日、サンノゼを皮切りにアメリカ7都市、日本3都市に向かう予定だ。

