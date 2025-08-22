乃木坂46・筒井あやめ、甘い雰囲気のガーリーコーデ披露！ | RBB TODAY

9月1日発売のファッション誌『bis』秋号（光文社）で、乃木坂46・筒井あやめが約1年半ぶりに3度目となる表紙を飾っている。

表紙・筒井あやめ（乃木坂46） 『bis』秋号（C）光文社

筒井は6月に1st写真集『感情の隙間』（光文社）を発売していて、木曜ドラマ『量産型リカ-プラモ部員の青き逆襲-』（テレビ東京系）では、ダブル主演のひとりとして出演するなど女優としても活躍している。

筒井あやめ（乃木坂46） ポストカード 1枚（全3種）

今回の撮影では秋ファッション7LOOKに身を包んで撮影を行った。筒井は撮影の感想について「どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました。実際にどんなカバーができあがるのか、私自身も楽しみです」と語った。

筒井あやめ（乃木坂46） ポストカード 1枚（全3種）

インタビューでは今号のテーマ「Sentiment」にちなみ、普段フラットな印象の強い彼女の喜怒哀楽などの感情について深掘りし、今までで一番感情を揺さぶられたこと、どうやって乗り越えたかなどを語っている。

今回は筒井を慕っている後輩の川﨑桜と菅原咲月もbisに登場。3人のbis初共演が実現した。和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井による2人のプロデュース企画も掲載。合わせて14ページの乃木坂46特集となっている。